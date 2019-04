Stiri pe aceeasi tema

- O propunere legislativa privind majorarea valorii nominale maxime a tichetului de masa de la 15 la 20 de lei a fost depusa la Parlament de mai multi deputati PSD. Proiectul modifica Legea nr.165/2018, in sensul actualizarii valorii nominale a tichetului de masa la 20 de lei. "Valoarea…

- Peste 87% dintre membrii asociatiei profesionistilor in investitii din Romania (CFA Romania) anticipeaza o depreciere a leului in urmatoarele 12 luni (comparativ cu valoarea actuala). Astfel, valoarea media a anticipatiilor pentru orizontul de 6 luni...

- Volkswagen inca exploreaza optiunile privind o investitie intr-o fabrica din Europa de Est si inca nu a fost luata o decizie, a afirmat Mark Langendorf, de la Departamentul de Comunicare al grupului german, intr-un interviu acordat publicatiei sarbe Blic. Printre statele care concurează la investiţia…

- Complexul Muzeal Național „Moldova” Iasi – Muzeul de Istorie a Moldovei, in parteneriat cu Academia Romana, Filiala Iași – Institutul de Arheologie Iași și Editura „Karl A. Romstorfer” a Muzeului „Bucovinei” din Suceava, organizeaza lansarea volumului ”Materiality and Identity in Pre- and Protohistoric…

- Industria de aparare poate si trebuie sa redevina un motor de dezvoltare al economiei romanesti, un sector unde lucreaza foarte multi profesionisti, a declarat recent, la un post de televiziune, ministrul Economiei, Niculae Badalau. „Este o industrie in care lucreaza extrem de multi profesionisti. Am…

- Muzica lor este o combinasie de indie, jazz, muzica experimentala, soul si funk. In 201t au castigat premiul Albumul anului la categoria Indie/Alternative oferit de Fonogram – Hungarian Recording Industry Association, iar in 2018, la aceeasi categorie au castigat premiul pentru cea mai buna…

- Rata somajului la nivel mondial a scazut usor anul trecut, pana la 5%, revenind la nivelul de dinaintea crizei financiare din 2008, insa perspectivele raman incerte pe fondul riscurilor macroeconomice crescute, a anuntat miercuri Organizatia Internationala a Muncii (ILO), transmite AFP. In…

- MOL si Total au incheiat un acord care prevede acceptarea cardurilor grupului MOL de catre firma franceza Total in reteaua sa de statii de servicii din Franta, Belgia, Luxemburg, Olanda si Germania, potrivit agerpres.ro.Citește și: Vești bune! Femeile nu vor mai plati impozit- Care sunt condițiile…