Un deputat USR a cerut la Parlament lista cu cei care au văzut gratis concertul Bon Jovi de pe peluza Casei Poporului Dupa concertul Bon Jovi de duminica, pe retelele de socializare au aparut mai multe inregistrari video cu sute de oameni care au urmarit show-ul de pe peluza Parlamentului, fara saplateasca bilet. „Pe principiul cine imparte parte iși face, daca ai pile, ai acces gratis la concert. Hai sa aflam cine sunt nerușinații care au profitat de accesul in parlament ca sa vada un concert de pe peluza parlamentului. Am vazut cu toții pozele și filmulețele cu angajații parlamentului care au venit la Parlament deși duminica este zi nelucratoare. Motivul? Au vrut sa vada concertul Bon… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

