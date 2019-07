Stiri pe aceeasi tema

- Taximetristul recalcitrant și-a parcat mașina in fața curții scriitorului Gabriel Bota, susține Romania TV. In momentul in care acesta i-a cerut sa iși mute mașina, taximetristul s-a enervat și l-a luat la bataie pe scriitor. Barbatul agresiv ieșise dintr-o sala de jocuri de noroc impreuna…

- Ramane indragostit de tara noastra si nu vrea sa plece de aici, scrie stirilekanald.ro. A povestit despre asta intr-un interviu. Citeste si Imagini socante la Bistrita. Un motociclist belgian a fost snopit in bataie de ciobani VIDEO Michel s-a nascut in Blegia, dar se considera pe jumatate…

- Incidentul a avut loc joi, in vecinatatea lacului Colibita, județul Bistrita-Nasaud. Belgianul a fost batut de mai mulți ciobani din zona dupa ce zgomotul motocicletei lui a speriat doi cai. Animalele s-au speriat și au rasturnat caruța ciobanilor. Motociclistul belgian și-a cerut scuze și s-a oferit…

- Liberalul Siegfried Mureșan susține, pe Facebook, ca alianța dintre grupul Renew al carui șef este Dacian Cioloș și socialiști împotriva PPE nu e surprinzatore, dar ca &"este grava pentru România&".

- Medicul Dragoș Barca, de la Spitalul Municipal din Roman, județul Neamț, a fost batut de un pacient nervos ca nu l-a consultat pe el primul. Incidentul a avut loc in noaptea de 27 spre 28 mai și a fost inregistrat de camerele de luat vederi din spital, a anunțat observator.tv. Medicul Dragos Barca,…

- A fost iar scandal pe holurile Spitalului de Urgenta Craiova. Si de aceasta data, in centrul conflictului s-a aflat unul dintre cei mai controversati medici din Romania. Mugur Riza este acuzat din nou de colegi ca i-ar fi injurat si chiar i-a lovit in timp ce se aflau in blocul operator. Pentru a aplana…

- Deputatul PSD Catalin Radulescu face o declarație șocanta, inainte de ședința PSD convocata ca urmare a condamnarii la inchisoare a liderului PSD Liviu Dragnea, spunand ca din acest moment violatorii pot sa faca ce vor pentru ca acesta este trendul."Dați in cap, violați ca de azi asta e trendul…

- Calin Popescu Tariceanu a declarat ca PSD-ALDE va anunța candidatul coaliției la alegerile prezidențiale inainte de vacanța de vara, precizand ca nu duminica seara, dupa europarlamentare, fiindca e „greșit sa iei decizii la cald”.„Cred ca inainte de vacanța de vara. Intotdeauna consider ca…