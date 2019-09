Stiri pe aceeasi tema

- Incident socant, marti dimineata, intr-o localitate din Bistrita. O tanara a vrut sa-si puna capat zilelor si s-a autoincediat. Fata a ajuns de urgenta la spital, cu arsuri pe 45% din suprafata corpului, potrivit Stiri de Bistrita.ro.

- O adolescenta a fost batuta intr-un parc din Capitala. Imaginile au fost postate pe Facebook. Motivul pentru care i s-a aplicat corecția este halucinant. VIDEO VIDEO Adolescenta batuta, intr-un parc din Capitala O adolescenta a fost lovita cu pumnii și cu picioarele, apoi tarata de par prin Parcul Morarilor…

- Nici nu a apucat sa reacționeze pentru ca abia oprise mașina și un barbat a și incep sa țipe la ea și sa o impuște, scrie antena3.ro. Citeste si Ospatar, ucis de catre un client nemultumit ca sandviciul nu i-a fost pregatit suficient de repede A fost nimerita cu 17 gloanțe, insa a…

- Dezamagit in dragoste, un adolescent de 15 ani din Reghin a pus la cale un plan de a se razbuna pe parinții fetei care nu sunt de acord cu relația lor de prietenie. Baiatul le-a trimis acasa un echipaj de polițiști, dupa ce a sunat la 112, mințind ca mama lui a fost injunghiata de mai multe ori de tatal…

- KARMA… Zeci de vasluieni care au plecat in aceasta perioada de vacanta in pensiuni si hoteluri din Bucovina sau Clisura Dunarii au avut ghinionul de a nu fi primiti in locatiile pentru care facusera rezervari pe baza voucherelor de vacanta. Motivul? Patronii spatiilor de cazare respective au spus ca…

- Astazi, in jurul orei 16.25, a avut loc o mare tragedie in satul Gura Vitioarei. Un copil de 5 ani a fost gasit spanzurat in propria curte. Micutul a fost gasit fara suflare chiar de tatal sau, care a anuntat imediat la 112. Personalul de pe Ambulanta a incercat resuscitarea, insa nu s-a mai putut […]

- Poate nu știai dar avionul are un impact negativ asupra mediului. În acest sens, un expert ne sfatuiește sa înlocuim pe cât posibil cursele aeriene cu alte mijloace de transport. De ce ar trebui sa renunțam mai exact la avion?

- Un copil de numai 6 ani a fost supus unor chinuri greu de imaginat! Micuțul a trecut prin momente de coșmar dupa ce tatal sau a inceput sa-l lege și sa-l tortureze așa cum numai in filme vezi.