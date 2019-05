Stiri pe aceeasi tema

- Rusia sprijina forțele loiale președintelui Bashar al-Assad, in timp ce Turcia a oferit asistența unor grupari rebele de-a lungul celor opt ani de razboi civil in Siria, insa Ankara și Moscova au cooperat pentru incetarea conflictului in zona de nord-vest a țarii. In ultimele saptamani, insa, violențele…

- Belgia, Germania si Kuweit au cerut o reuniune de urgenta a Consiliului de Securitate al ONU privind situatia din provincia Idleb, din nord-vestul Siriei, au declarat miercuri diplomati citati de AFP. Aceasta reuniune ar urma sa se desfasoare cu usile inchise vineri, de la ora 14.00 GMT, iar cu acest…

- Zarif i-a scris o scrisoare presedintelui iranian Hassan Rouhani in care ii cere sa actioneze in acest sens, informeaza un comunicat al ministerului sau, publicat la scurt timp dupa decizia SUA de a include Gardienii Revolutiei, armata ideologica a Iranului, pe "lista organizatiilor teroriste straine"…

- Zeci de arabi druzi, unii purtand steaguri siriene si poze ale presedintelui Bashar al-Assad, au manifestat sambata pe Inaltimile Golan in semn de protest fata de sprijinirea suveranitatii israeliene asupra teritoriului, declarata joi de presedintele american Donald Trump, transmite Reuters. Platoul…

- Ministrul de externe iranian, Mohammad Javad Zarif, nu fusese informat in legatura cu vizita de saptamana trecuta a presedintelui sirian Bashar al-Assad la Teheran si acesta a fost unul dintre motivele pentru care si-a prezentat demisia, a anuntat marti agentia de presa a studentilor iranieni (ISNA),…

- "Cea mai mare amenintare la adresa stabilitatii si securitatii in regiunea noastra provine din Iran si din partea acolitilor sai", a declarat Netanyahu la inceputul intalnirii cu presedintele rus, referindu-se la militia siita Hezbollah si la Hamas. 'Suntem hotarati sa ne continuam actiunea viguroasa…

- Mohammad Javad Zarif, ministrul de Externe al Iranului, cunoscut ca un fervent partizan al apropierii de Occident, și-a anunțat lunea trecuta – pe Instagram – demisia din importanta sa funcție, provocand un adevarat șoc in țara. Surprinzator a fost faptul ca anunțul lui Zarif a coincis cu vizita-surpriza…