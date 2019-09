UE: Republica Moldova a inregistrat progrese in punerea in aplicare a reformelor esentiale

In urma schimbarii de guvern care a avut loc in luna iunie 2019, Republica Moldova a inregistrat progrese solide in punerea in aplicare a reformelor esentiale menite sa opreasca deteriorarea standardelor democratice si a statului de drept, astfel incat cetatenii sa poata beneficia pe deplin de avantajele oferite de Acordul de asociere UE-Moldova, se arata intr-un comunicat al Comisiei Europene (CE).



UE a publicat joi concluziile Raportului privind punerea in aplicare a asocierii, in contextul politicii europene de vecinatate revizuite, raport care analizeaza punerea in aplicare in ultimul…