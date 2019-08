UE-Mercosur. Spania nu vrea blocarea acordului de liber schimb "Spania a fost in fruntea ultimului efort de a semna acordul UE-Mercosur care va deschide oportunitati enorme pentru cele doua blocuri regionale", a indicat Madridul, respingand un ''blocaj al ratificarii'' controversatului tratat de liber schimb.



Vineri, un purtator de cuvant al guvernului german a estimat deja ca opozitia fata de un acord intre UE si Mercosur ''nu este raspunsul potrivit'' la incendiile din padurea amazoniana din Brazilia.



In ajunul deschiderii summitului G7 de la Biarritz (Franta), presedintele francez l-a acuzat pe omologul sau brazilian Jair Bolsonaro… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Spania ''nu impartaseste pozitia de blocare a acordului'' comercial de liber schimb dintre Uniunea Europeana si Mercosur, propusa vineri de presedintele francez Emmanuel Macron impotriva Braziliei, a declarat sambata presedintia guvernului spaniol intr-un comunicat citat de AFP.…

- Confruntat cu proteste și critici internaționale, președintele brazilian a autorizat mobilizarea armatei in padurea amazoniana pentru a lupta cu incendiile devastatoare, care au ajuns in atenția intregii lumi. Prin decret, presedintele de extrema dreapta i-a autorizat sambata si pentru o perioada de…

- Presedintele francez Emmanuel Macron il acuza pe omologul sau brazilian Jair Bolsonaro de faptul ca a ”mintit” cu privire la angajamentele in favoarea luptei impotriva modificarilor climatice si a anuntat vineri ca, in aceste conditii, Franta se opune tratatutului de liber-schimb controversat UE-Mercosur,…

- Presedintele francez Emmanuel Macron il acuza pe omologul sau brazilian Jair Bolsonaro de faptul ca a „mintit” cu privire la angajamentele in favoarea luptei impotriva modificarilor climatice si a anuntat vineri ca, in aceste conditii, Franta se opune tratatutului de liber-schimb controversat UE-Mercosur,…

- Presedintele francez Emmanuel Macron il acuza pe omologul sau brazilian Jair Bolsonaro de faptul ca a ”mintit” cu privire la angajamentele in favoarea luptei impotriva modificarilor climatice si a anuntat vineri ca, in aceste conditii, Franta se opune tratatutului de liber-schimb controversat UE-Mercosur,…

- Incendiile de amploare din padurea amazoniana au provocat tensiuni diplomatice, dupa ce președintele Emmanuel Macron a spus ca subiectul ar trebui discutat la reuniunea G7, for din care Brazilia nu face parte. Jair Bolsonaro, președintele brazilian, susține ca Macron are ”o mentalitate colonialista…

- Oamenii de știinta avertizeaza faptul ca incendiile din Amazon ar putea produce o lovitura devastatoare luptei impotriva schimbarilor climatice din lume. Padurea care ne ofera 20% din oxigen arde neincetat.

- Președintele Braziliei a afirmat ca guvernul nu dispune de resursele necesare pentru a lupta impotriva incendiilor din padurela amazoniana. Padurea amazoniana de pe teritoriul Braziliei se confrunta cu un numar record de incendii in acest an. 9.500 de incendii au fost observate in doar cateva zile.…