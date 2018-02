Stiri pe aceeasi tema

- Satul sa tot aștepte succesul muzical și pus in corzi de concurența actuala din gradina vedetelor pop, dupa ani de incercari, talentatul Nadir s-a reorientat radical: canta intre maneliști. Solistul a facut furori la ”X-Factor”, devenind intr-o vreme o prezența constanta la emisiunile de la Antena…

- In contextul denunțurilor ”voluntare” ale lui Vlad Cosma, la DNA Ploiești, Remus Borza a vorbit despre tradare și denunț in Romania. Acesta a aratat ca, din pacate, in Romania, tradarea a devenit o virtute. Borza a facut o paralela cu situația moldovenilor, precizand diferențele. „Am constatat…

- In calitate de contributori neti la bugetul comunitar, Germania si Italia sunt de acord ca in viitorul buget al UE fondurile trebuie directionate cu prioritate catre marile provocari europene, adica migratia, apararea comuna, cercetarea si dezvoltarea, au subliniat Merkel si Gentiloni intr-o conferinta…

- Deputatul Victor Paul Dobre, vicepresedinte la nivel regional al PNL, a declarat miercuri, intr-o conferinta de presa sustinuta la Constanta, ca are un proiect pentru modificarea administratiei publice, atat la nivel central, cat si local, spunand ca aceasta a fost creata la mijlocul anilor ’60 si…

- Ora de vara a fost eliminata dupa ce Parlamentului European a adoptat aceasta decizie cu majoritate de voturi. Astfel, anul nu va mai fi impartit in ora de iarna si ora de vara in nicio tara din Europa. Anul trecut peste 70.000 de oameni din Finlanda au semnat o petitie prin care au cerut Uniunii Europene…

- Cu temei istoric de la sfarșitul secolului al XVIII-lea, comuna Hilișeu-Horia [1] , situata in partea de nord a județului Botoșani – pe un teren cu diverse forme de relief [2] , in care predomina dealurile acoperite cu paduri [3] –, nu ne propune o extravaganța hedonista, ci un monument istoric fara…

- In sedinta de plen reunit care va avea loc luni, de la ora 15.00, va fi prezentat si dezbatut raportul comisiei de ancheta. Dupa dezbatere, potrivit ordinii de zi a sedintei, parlamentarii vor vota o hotarare de aprobare a raportului, cu concluziile adoptate de comisie si propunerile formulate.…

- Ministrul german de externe, Sigmar Gabriel, l-a atacat pe posibilul sau succesor in aceasta functie, Martin Schulz, pe care l-a acuzat ca nu isi respecta angajamentul de a nu intra intr-un guvern condus de Angela Merkel, relateaza AGERPRES, citand AFP. Citeste si: Expertii trag SEMNALUL DE…

- 'In principiu, (Puigdemont) poate duce o viata normala in Belgia', dat fiind ca nu este vizat de un mandat de arestare european, a indicat ministrul spaniol. 'Nu consideram sub nicio forma ca se permit lucruri ilegale in Belgia', a adaugat el.Insa, daca pretentia lui Carles Puigdemont 'este…

- Cancelarul conservator german Angela Merkel a avut dreptate cand a avertizat, inainte de lansarea negocierilor cu social-democratii pentru un nou guvern de "mare coalitie", ca va fi nevoie de "compromisuri dureroase" de ambele parti, noteaza joi dpa, care sintetizeaza ce au castigat si ce au pierdut…

- Perchezitii la sediul principal Audi, in scandalul Dieselgate. Ar fi vizate 14 persoane care, insa, nu mai lucreaza in acest moment pentru companie. Au fost din nou perchezitii la sediul principal Audi si la una dintre unitatile sale de productie din Germania, in scandalul Dieselgate. Procurorii au…

- Procurorii germani au efectuat perchezitii la sediul Audi, legate de implicarea firmei mama Volkswagen AG in scandalul privind emisiile, transmite Reuters. Raidurile, care vin după cele efectuate în martie 2016, au fost efectuate la sediul central şi la fabrica din Neckarsulm, Germania.…

- Anita Lasker-Wallfisch, supravietuitoare a Holocaustului, a avertizat, miercuri cu privire la reaparitia antisemitismului in Germania, intr-un discurs in Camera Deputatilor, in care au mandate, incepand din 2017, alesi de extrema dreapta, relateaza AFP, citat de News.ro . ”Ce scandal ca scoli evreiesti,…

- Va prezentam integral textul publicat de Remus Borza pe blogul personal: „Toți cetațenii sunt egali in fața legii. Nimeni nu este mai presus de lege. Așa scrie la Constituție și tot așa iși incheie, apoteotic, fiecare comunicare reprezentantul SUA la București, atunci cand ne da lecții de…

- Comisia Europeana i-a convocat marti la un ”summit” pe tema calitatii aerului, la Bruxelles, pe ministrii Mediului din noua tari - inclusiv Romania, Franta, Germania si Marea Britanie -, considerate cei mai slabi elevi in Europa in acest domeniu, scrie AFP, potrivit news.ro.Aceasta este ”ocazia…

- Ministrul propus pentru Turism, Bogdan Trif a spus ca domeniul schiabil din tara poate face concurenta statiunilor consacrate din strainatate, astfel incat romanii pasionati de sporturile de iarna sa isi petreaca vacantele in tara, iar strainii sa cheltuie mai multi bani in Romania. "Avem…

- Apar nori negri în coaliția de guvernare. Surse din conducerea ALDE spun ca cei de la PSD vor Ministerul Energiei, care este deținut de ALDE, și sunt dispuși sa dea la schimb Justiția, potrivit Antena 3. În replica, ALDE insista nu vrea alte ministere în cabinetul Dancila…

- Fotocredit: Audi Audi este nevoita sa recheme in service alte circa 127.000 de mașini diesel EURO 6, la cererea expresa a KBA (Autoritatea Federala pentru Transporturi din Germania). Problema ține din nou de utilizarea software-ului ce dezactiveaza sistemele de filtrare a oxidului de azot in condiții…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a declarat vineri ca Franta "are nevoie" de Germania pentru a reforma Europa, cu doua zile inainte de un vot crucial asupra formarii unei coalitii guvernamentale intre conservatori si social-democrati la Berlin, relateaza AFP. "Nu pot decat sa spun ca ambitiile…

- Mai multe curse au fost anulate, iar altele au intarzieri din cauza condițiilor meteo. Cateva avioane care trebuiau sa decoleze la ora 7 dimineața de pe aeroportul Otopeni sunt inca pe pista. Spre exemplu, noteaza antena3.ro , cursa Tarom spre Chișinau trebuia sa plece la ora 7:50, insa va pleca la…

- Fotocredit: Dacia Dacia a reușit in 2017 cel mai bun an al sau in materie de vanzari, constructorul de la Mioveni raportand nu mai puțin de 655.235 de unitați livrate clienților di toata lumea anul trecut. Valoarea este cu 12.2% mai mare fața de 2016. Evident, cea mai mare piața de desfacere pentru…

- In total companiile din grupul Lufthansa (Lufthansa, Swiss, Austrian Airlines, Brussels Airlines si Eurowings) au transportat anul trecut 130,04 de milioane de pasageri in 2017, o crestere de 18,6% comparativ cu 2016 si cu un milion de pasageri mai mult decat rivala Ryanair. Potrivit Agerpres,…

- Potrivit GdS, Mini-SUV-ul produs la Craiova se va vinde in Italia, Spania, Franța, Germania și Marea Britanie. Prețul de tranzacționare difera de la o țara la alta. In Romania, mașina fabricata la Ford Craiova va fi mai ieftina chiar și cu 2.000 de euro fața de alte state europene.

- Furtuna de iarna Eleanor a ajuns in cea mai mare parte din nordul Europei, inclusiv Franta si Germania, afectand transportul si energia electrica, scrie BBC. Furtuna Eleanor este a cincea furtuna a...

- Europa deja absoarbe un flux mare de refugiati din Siria, Afghanistan, Iraq si anumite tari din Africa, iar incalzirea globala ar putea amplifica acest fenomen. Din 2015 si pana acum, doar Germania a primit peste un milion de refugiati care cautau un camin. Valul de imigranti a dus la disensiuni…

- Romanii trimit colete catre rudele aflate in Germania tot mai mult, volumul de colete creste de la an la an iar bineinteles ca in preajma sarbatorilor lucrurile in zona asta o iau putin razna. Acest fenomen dezvolta tot mai mult piata si face loc pentru mai multi transportatori . Iata 5 criterii dupa…

- Scene incredibile in Parlament: Opoziția acuza ca s-a scos intenționat butonul prin care se pornea microfonul la tribuna, in timpul dezbaterii proiectului bugetului de stat pe 2018. Cei de la PNL acuza Puterea ca pune pumnul in gura Opoziției, nelasand-o sa iși susțina opiniile in plen. ”Fara precedent…

- In jur de 7.988 de migranti ilegali tunisieni au putut intra pe teritoriul italian in 2017, a anuntat sambata Forumul tunisian pentru drepturile economice si sociale (FTDES), informeaza duminica agentia Xinhua, transmite AGERPRES . Datele, care fac referire la perioada din ianuarie pana in noiembrie,…

- Un barbat din Austria imbracat in Moș Craciun obligat sa-și dea jos barba pentru ca incalca legea privind purtarea valului islamic, ținuta tradiționala a femeilor musulmane, scrie Daily Mail. Barbatul care s-a imbracat in Moș Nicolae și mergea spre o școala a fost oprit de poliție in trafic. Un ofițer…

- Evolutia reformelor in Republica Moldova, cooperarea moldo-germana, dar si prioritatile Executivului pentru anul 2018, au fost discutate astazi de premierul Pavel Filip si ambasadorul Andreas Peschke, Imputernicit pentru Europa de Est, Caucaz și Asia Centrala din cadrul Ministerului

- Raportul arata ca militantii Statului Islamic folosesc armament fabricat in tari precum Romania, Ungaria, Bulgaria si Germania. Singurul producator mai mare de armament de la care se aprovizioneaza gruparea jihadista este China. Raportul de 200 de pagini ofera cel mai cuprinzator studiu verificat…

- Ryanair se va confrunta in aceasta luna cu primele greve din istoria companiei, care risca sa se extinda din Italia in Irlanda si Germania, sindicatele din Europa intensificand presiunile ca operatorul aerian sa recunoasca reprezentarea organizatiilor independente, transmite Bloomberg.…

- ”Creșterea PIB-ului nu a fost neaparat preponderent pe consum, dar ocupa locul doi in creștere. (...) Toata aceasta creștere a consumului s-a dus pe importuri. Noi greșim fundamental pe doi indicatori macroeconomici: pe deficite. Este contraproductiv in perioadele de creștere economica sa facem deficite…

- Producția din industria auto continua sa creasca la nivel global și are ca motor principal piața din China, in timp ce in Europa de Vest piețele sunt deja saturate și au tendința de stagnare. In cazul furnizorilor de componente și piese de schimb, companiile din Germania, Japonia și SUA conduc detașat…

- Autor: Petru ROMOȘAN Ce sa mai alegi azi in Romania intre un partid recesiv comunisto-securist, corupt, de nereformat, reprezentat de personaje din ce in ce mai penibile, mai inconsistente de la o generatie la alta (de la Adrian Nastase si Dan Ioan Popescu la Liviu Dragnea, Mihai Tudose sau Sorin Grindeanu…

- Drama dupa drama in familiile social-democraților botoșaneni. Dupa ce joi sora deputatului Razvan Rotaru a incetat din viața, vineri a decedat și soția directorului Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Munca (AJOFM).

- Franta este tara cu cel mai ridicat nivel de fiscalitate din Uniunea Europeana in 2016, urmata de Danemarca si Belgia, potrivit unui studiu publicat joi de Eurostat. Potrivit datelor Eurostat, raportul dintre veniturile din taxe şi produsul intern brut, adică ponderea ocupată de suma…

- "Parlamentul are menirea de a legifera, de o maniera vizionara si asumata care sunt atributiile, competentele si prerogativele fiecarei puteri, autoritati sau instutii a statului. Parlamentul trebuie sa elaboreze legislatia primara pentru reforma marilor sisteme publice: administratie, sanatate,…

- Partidele extremiste si populiste mimeaza democratia la baza, insa istoria acestora ne arata ca ele depind visceral de o figura dominanta de conducator. E un paradox, fiindca tocmai aceste partide agita Europa de pe pozitia unor miscari de rezistenta fata de autoritati. Iata ca nici Alternativa pentru…

- CHIȘINAU, 1 dec — Sputnik. Imigrația sporita va face ca în Europa sa ajunga sa locuiasca aproximativ 76 de milioane de musulmani pâna în 2050. Studiul, realizat de Centrul de Cercetare Pew, intitulat „Populația musulmana este în creștere în Europa",…

- Grupul GEFCO, un jucator global in logistica industriala si lider european in logistica auto, anunta sosirea in Franta a trenului bloc incarcat cu containerele sale, dupa un parcurs de 11.000 de km, avand ca punct de plecare China. Trenul a transportat containere de 40ft din Wuhan, China,…

- Dupa inființarea Overwatch League, Blizzard și-a indreptat acum atenția catre restructurarea restului circuitului profesionist, mai exact ale ligilor regionale existente, precum OGN Overwatch Apex, Overwatch Premier Series, și Overwatch Pacific Championship. In primul rand ca cele menționate…

- O calatorie excepționala pe Drumul Matasii Trenul bloc a plecat din Wuhan, China pe 3 noiembrie 2017, transportand containerele prin Kazahstan, Rusia și Belarus. United Transport and Logistics Company (UTLC), un consorțiu de companii feroviare, a furnizat servicii feroviare pe secțiunea de…

- vezi prezentarea Dacia cere mai mult pe cea de-a doua generatie Duster in comparatie cu vechiul model. In functie de motorizare, pretul a crescut cu 250 - 1.450 de euro cu TVA. Fata de anul lansarii acestui model pe piata, 2010, in prezent concurenta este de doua-trei ori mai mare in segmentul B-SUV.…

- Transportatorii romani si-ar putea recupera peste 10% din pretul platit pentru un camion nou in perioada 1997-2011 printr-un proces in Germania impotriva cartelului care a crescut artificial preturile vehiculelor timp de 14 ani, a declarat Alex Petrasincu, reprezentant al casei de avocatura Hausfeld.…