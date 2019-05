Stiri pe aceeasi tema

- Casa Alba a anuntat miercuri ca refuza sa coopereze cu o comisie din cadrul Congresului in privinta "anchetei ruse", acuzand-i pe democrati ca doresc sa organizeze un "proces spectacol" impotriva presedintelui Donald Trump, informeaza AFP. Avocatul principal al Casei Albe, Pat Cipollone, a respins printr-o…

- Afirmatia lui Donald Trump ”eu nu-l vad pe Joe Biden ca pe o amenintare” rezuma, in mod paradoxal, cat de tare pare sa se teama de fostul vicepresedinte democrat, care tocmai s-a lansat in cursa cu scopul de a incerca sa-i succeada la Casa Alba in 2021, relateaza AFP potrivit news.ro.Fara…

- Fara indoiala, atacuri urmeaza sa aiba loc in urmatoarele luni intre omul de afaceri de la New York - ales la Casa Alba in 2016, fara cea mai mica experienta politica sau diplomatica - si veteranul de la Washington, care si-a inceput cariera in Senat in... 1973.Multe lucruri ii despart…

- Raportul procurorului special american Robert Mueller – de 448 de pagini – cu privire la amestecul rus in campania prezidentiala americana din 2016 a fost publicat intr-o versiune cenzurata, relateaza AFP, care prezinta principalele concluzii și dezvaluie incercarea președintelui american de a prelua…

- Cateva sute de persoane s-au adunat joi in fata Casei Albe din Washington si in Times Square din New York in mitinguri cu prezenta redusa, organizate de grupuri de advocacy liberale care solicita publicarea raportului procurorului special Robert Mueller despre rolul Rusiei in alegerile prezidentiale…

- Ty Cobb, fostul avocat al Casei Albe, a respins afirmatiile presedintelui american Donald Trump ca ancheta privind presupusa ingerinta rusa in alegerile prezidentiale din 2016 ar fi o 'vanatoare de vrajitoare' si l-a elogiat pe coordonatorul acestei anchete, procurorul special Robert Mueller, pentru…

- Michael Cohen, fost avocat și una dintre persoanele de cea mai mare incredere ale lui Donald Trump, a acceptat sa coopereze cu justiția pentru a primi o pedeapsa mai mica in dosarele in care fusese condamnat pentru frauda fiscala, sperjur și infracțiune la codul electoral. In contrapartida, acesta a…

- Senatorul independent Bernie Sanders este, de fapt, al 10-lea candidat ce se lanseaza in lupta pentru a obține candidatura democratilor pentru alegerile prezidențiale din 2020. Surse informte afirma ca numarul solicitanților democrați la candidatura pentru lupta impotriva lui Donald Trump ar putea ajunge…