Ucraina intenţionează să realizeze un al doilea schimb de prizonieri cu Rusia Ucraina intentioneaza sa realizeze un al doilea schimb de prizonieri masiv cu Rusia si spera ca acesta sa aiba loc saptamana viitoare, a anuntat joi seara ministrul de externe ucrainean Vadim Pristaiko, potrivit Reuters. Moscova si Kievul au facut un prim schimb de prizonieri pe 7 septembrie, masura salutata de Occident si considerata un pas major catre detensionarea relatiilor ruso-ucrainene dupa anexarea Crimeei de Rusia, in 2014. ''Sper ca foarte curand, ma refer la saptamana viitoare, sa avem un schimb (de prizonieri) pe scara si mai mare'', a spus Pristaiko intr-o interventie… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un nou schimb de prizonieri ar putea avea loc intre Ucraina si Rusia, dupa cel de acum o saptamana. Autoritatile de la Kiev au pregatit deja lista cu cei pe care ar vrea sa-i aduca in tara si a expediat-o Moscovei.

- Inghetarea bunurilor si interdictia de calatorie afecteaza in prezent 170 de persoane si 44 de "entitati", printre care companii, organizatii si partide politice.Sanctiunile individuale se numara printre masurile luate de UE pentru a pedepsi Moscova pentru sustinerea acordata separatistilor…

- Presedintele american Donald Trump a salutat sambata, pe Twitter, schimbul de prizonieri efectuat intre Rusia si Ucraina, vazand in el 'poate primul pas urias spre pace', dupa cinci ani de conflict, transmit AFP si Reuters. 'O veste foarte buna, poate un prim pas urias spre pace', a…

- Regizorul ucrainean Oleg Sentov, aflat in inchisoare in Rusia, se afla printre cei 35 de ucraineni care vor fi transferati sambata de la Moscova la Kiev ca parte a unui schimb de prizonieri, a declarat avocatul sau, citat de Reuters. Mark Feighin, avocatul lui Sentov, a mai scris pe retelele sociale…

- Pregatirile au inceput sambata pentru un schimb de prizonieri intre Rusia si Ucraina, a anuntat televiziunea de stat rusa, difuzand imagini cu autocare care ies pe poarta inchisorii Lefortovo din Moscova,...

- Pregatirile au inceput sambata pentru un schimb de prizonieri intre Rusia si Ucraina, a anuntat televiziunea de stat rusa, difuzand imagini cu autocare care ies pe poarta inchisorii Lefortovo din Moscova, informeaza AFP potrivit Agerpres "Autocarele au parasit inchisoarea Lefortovo in cadrul pregatirilor…

- Cineastul ucrainean Oleg Sentov, aflat in inchisoare in Rusia, a fost transferat la Moscova din centrul de detentie din Marele Nord rus, a transmis joi agentia de presa rusa Interfax, sugerand ca acesta ar fi primul pas in vederea trimiterii lui in Ucraina, in cadrul unui schimb de prizonieri, informeaza…

- Ucraina și Rusia au ajuns la un acord privind un schimb de prizonieri intre cele doua țari, fiind vizați toți cei 277 de deținuți aflați in arest dupa conflictul din estul Ucrainei, a declarat joi un oficial ucrainean, potrivit MEDIAFAX.Potrivitul oficialului ucrainean, Roman Bezsmertnyi,…