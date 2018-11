U-BT a fost înfrântă în derby-ul cu BC Sibiu Considerat un derby clasic al baschetului masculin din România, BC CSU Sibiu și-a adjudecat victoria, pe teren propriu, scor 85-74 (19-9, 22-22, 22-21, 22-22). Pentru echipa antrenata de Mihai Silvașan a fost al doilea derby la rând disputat dupa cel câștigat pe terenul echipei din Oradea. Echipa gazda a început puternic meciul primul sfert reușit sa-l câștige la o diferența de 10 puncte. Urmatoarele trei sferturi ale meciului au fost practic jucate de la egal la egal însa diferența de la începutul meciului a fost cea care a facut ca echipa… Citeste articolul mai departe pe monitorulcj.ro…

Sursa articol: monitorulcj.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Echipa clujeana antrenata de Mihai Silvașan a început puternic meciul, primul sfert al partidei fiind câștigat de clujeni cu scorul de 16-14. Sfertul secund a continuat în aceeași nota, clujenii detașându-se la șapte puncte dupa 22-17. Dupa revenirea din pauza, clujenii…

- Dinamo și FCSB se joaca duminica, in Derby de Romania. Meciul incepe la ora 21:00, in direct pe TV Digi, TV Telekom, LookTV și liveTEXT, video + foto pe GSP.ro. De-a lungul istoriei, 60 de fotbaliști au jucat pentru Dinamo și Steaua, mai mulți decat in oricare alt mare derby european. E una dintre cele…

- Echipa antrenata de Mihai Silvașan se afla în acest moment pe prima poziție a calsamentului dupa victoria categorica, de saptamâna aceasta, în fața formației SCMU Craiova și continua forma buna. Cu cinci meciuri disputate în acest sezon și cu patru victorii, elevii…

- Claudiu Vaișcovici nu se entuziasmeaza dupa victoria lui Dinamo de la Voluntari, scor 1-0. Fostul atacant dinamovist a vorbit și despre Derby de Romania, meci in care crede ca Dinamo are șanse doar pentru ca gazonul este prost. "Daca dadea gol Voluntari era greu. E mai greu la noi sa intoarcem scorul.…

- In perspectiva derby-ului cu Dinamo de duminica viitoare, Nicolae Dica i-a pierdut și pe Mihai Roman I și Junior Morais, care au primit cartonaș galben și vor fi suspendați in Derby de Romania. Dica a anunțat dupa victoria cu Astra, 1-0, ca va face noi improvizații la meciul cu Dinamo și l-a certat…

- Considerat un produs de nisa, pentru ca romanii nu consuma mai mult de 4 felii pe an, Salamul de Sibiu va fi promovat in Romania, Spania si Italia cu fonduri europene in valoare de 1,5 milioane de euro obtinut de Asociatia Producatorilor de Salam de Sibiu (APSS).

- Dupa spectacolul oferit in Supercupa, CSM București și SCM Ramnicu Valcea se reintalnesc miercuri, 9 octombrie a.c., in cel mai așteptat meci al toamnei din campionat! Etapa a 5-a a Ligii Nationale a devenit extrem de interesanta, dupa ce echipa valceana de handbal, condusa de antrenorul Florentin Pera…

- Fostul mare fotbalist Ilie Dumitrescu a avut mai mulți remarcați dupa victoria Romaniei U21 cu Bosnia U21, scor 2-0. "Am vazut o dorinta fantastica de a castiga acest joc. Mi-a placut cuplul de mijlocasi centrali, Cicaldau - Oaida. Aveai in fata lor Man, Ianis Hagi. Oaida a facut pressing de intampinare.…