- Gest neasteptat al ministrului Culturii si Identitatii Nationale! George Ivascu, a solicitat aprobarea unei misiuni a Corpului de Control al prim-ministrului pentru a verifica activitatea ministerului in ce priveste lucrarea Cumintenia Pamantului, dar si a unor institutii din subordine, aflate in…

- Congresul PSD a fost marcat de scandal. Ecaterina Andronescu si Nicolae Banicioiu, contracandidatii Vioricai Dancila la functia de presedinte executiv, au decis sa se retraga dupa ce nu au fost lasati sa vorbeasca in fata delegatilor. In strada, protestatarii anti-PSD au venit cu megafoane incercand…

- PSD se reuneste sambata in Congresul extraordinar, convocat in urma cu mai putin de o luna. Desi membrii Biroului Permanent National al partidului mai aveau mandat inca un an si jumatate, s-a decis organizarea de alegeri pentru functiile de presedinte executiv, secretar general si vicepresedinti,…

- Dupa doar doi ani si jumatate de la ultimul Congres, PSD urmeaza sa isi aleaga o noua garnitura de vicepresedinti, plus presedintele executiv si secretarul general, in cadrul unui Congres extraordinar organizat sambata, 10 martie, la Sala Palatului. Delegatii social-democrati vor da voturi impartiti…

- E anul marilor proiecte la Consiliul Județean Buzau. Instituția de pe Bulevard are in derulare mai multe proiecte ce vizeaza reabilitari de drumuri și poduri, investiții in infrastructura de sanatate și restaurarea unor importante obiective culturale ale județului. De departe, unul dintre marile obiecive…

- Tudor Buzatu a fost numit in functia de secretar de stat in cadrul aparatului propriu de lucru al viceprim-ministrului pentru implementarea parteneriatelor strategice ale Romaniei, Ana Birchall, printr-o decizie a premierului Viorica Dancila. Totodata, sefa Guvernului a decis numirea lui Remus Munteanu…

- Guvernul va aproba, in regim de urgenta, o serie de masuri pentru pregatirea si participarea Romaniei ca invitat de onoare la Festivalul international de arta ''Europalia 2019'' si pentru desfasurarea sezonului cultural Romania - Franta 2018 - 2019, a declarat premierul Viorica Dancila,…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea nu mai vrea sa fie reconfirmat in funcție, la Congres. ”Parerea generala a fost ca nu e nevoie de asta”, a spus acesta, la finalul ședinței Comitetului Executiv Național de luni. Intre timp, majoritatea organizațiilor județene au transmis rezoluții de susținere pentru…

- Atacurile cibernetice au fost lansate de grupul de hackeri APT28, probabil in scop de spionaj.Autoritatile germane au depistat in decembrie 2017 ca in sistemele Ministerului de Externe si Ministerului Apararii era un software de spionaj, informeaza Mediafax. Citeste si WhatsApp,…

- Vicepresedintele Comisiei de ancheta activitatii SPP, deputatul PNL Victor Paul Dobre, a afirmat marti ca prima persoana care ar trebui sa fie invitata sa dea explicatii in Comisie este Liviu Dragnea, deoarece el este cel care a sesizat nereguli in activitatea SPP. El sustine ca premierul Viorica Dancila,…

- "Noua ni se pare o chestiune de bun simt ca in primul rand sa-l inviti pe cel care s-a plans, In orice procedura administrativa, juridica, daca cineva face o plangere, o reclamatie, el este primul invitat sa ne spuna si noua ce s-a intamplat. In acest context, opinia noastra foarte clara este ca…

- In prima sa vizita externa bilaterala, premierul Viorica Dancila este insoțita la Chișinau de viceprim-ministrul Paul Stanescu, ministrul economiei, Danut Andrusca, și ministrul sanatatii, Sorina Pintea.

- Premierul Romaniei, Viorica Dancila, efectueaza astazi o vizita oficiala la Chișinau. Șefa Cabinetului de miniștri de la București va ajunge in țara noastra la ora 09:30.Prima intrevedere pe care o va avea va fi cu prim-ministrul Pavel Filip.

- Senatorul Nicolae Moga a inaintat solicitari catre premierul Viorica Dancila, viceprim ministru Paul Stanescu, actualul ministru al Energiei, Anton Anton dar si catre fostul ministru Toma Petcu. Senatorul cere o analiza cu privire la licitatia publica de concesionare a serviciului public de distributie…

- Guvernul pregateste o ordonanta de urgenta prin care le permite autoritatilor locale sa taie banii de investitii si sa-i foloseasca pentru plata salariilor. Anuntul a venit atat de la premierul Viorica Dancila, cat si de la ministrul Dezvoltarii regionale, Paul Stanescu, la Adunarea Generala a Asociatiei…

- STIRIPESURSE.RO va prezinta proiectele de acte normative adoptate sau de care Guvernul a luat act in ședința din 15 februarie 2018I. PROIECTE DE LEGI 1. PROIECT DE LEGE pentru realizarea “Capabilitații de sprijin de foc indirect” aferenta programului de inzestrare “Sistem Lansator Multiplu…

- Viceprim-ministrul Gratiela Gavrilescu, Ministrul Mediului, a efectuat la sfarsitul saptamanii trecute o vizita de lucru la Consiliul Judetean Dambovita. Intalnirea a avut loc la initiativa senatorului Adrian Tutuianu, vicepresedintele Senatului Romaniei.

- Fostul prim-adjunct al sefului SRI, Florian Coldea, a anunțat ca dorește sa participe la audieri in Comisia parlamentara pentru controlul Serviciului Roman de Informații (SRI), data urmand sa fie stabilita marti, a anunțat senatorul PSD Claudiu Manda, presedintele Comisiei parlamentare.Manda a precizat…

- Deputatul PSD Petre Florin Manole a declarat vineri ca Viorica Dancila „a facut foarte bine ca a ramas la sedinta de Guvern unde au fost adoptate proiecte importante”, in loc sa mearga la dezbaterea din Parlamentul European. Acesta a precizat, intr-un interviu la RFI, ca „femeile de serviciu din scolile…

- „Asa ne trebuie, pentru ca am vorbit, sa ne cheme la audieri”, a afirmat Dragnea, intrebat daca va merge la audieri la Comisia de aparare a Senatului pentru a vorbi despre lucrurile care se intampla in SPP. „Eu voi merge la orice comisie parlamentara care o sa ma cheme, sunt convins ca va merge si…

- "Deja se impune o comisie de ancheta pentru ca au inceput sa iasa la iveala din ce in ce mai multe informatii", a declarat Liviu Dragnea, dupa ce senatorul PNL Marcel Vela, șeful comisiei de aparare din Senat, a anuntat ca vrea ca premierul Viorica Dancila, vicepremierul Paul Stanescu și șeful PSD,…

- Dragnea, atac dur la șeful SPP: Mergea la Parchete, la instanțe, vorbea cu judecatori, cu procurori; E o problema de securitate naționala, a spus liderul PSD, duminica seara, la Romania TV. El a dat asigurari ca nu se dorește mutarea SPP-ului și a STS-ului de la președinte. ”Știu de anii trecuț, ca…

- Presedintele PSD Dambovita, senatorul Adrian Tutuianu, a declarat vineri, intr-o conferinta de presa, la Targoviste, ca are relatii "corecte" cu Liviu Dragnea si ca nu s-a pus problema inlocuirii lui de la sefia PSD Dambovita. ''Am relatii corecte cu domnul Dragnea. Nu s-a pus…

- Tariceanu a renunțat la paza SPP; Președintele Senatului se alatura lui Liviu Dragnea și Guvernului, care, la randul lor, au anunțat ca vor face toate formalitațile pentru a nu mai beneficia de protecția ofițerilor SPP. Liviu Dragnea a precizat ca el folosește mașina și șoferul de la partid, in timp…

- Parchetul instantei supreme anunta ca a facut verificari la DIICOT si a trimis raportul de control Inspectiei Judiciare, pentru a decide daca au existat abateri disciplinare in ancheta DIICOT privind o retea de prostitutie si trafic de persoane, in care erau implicati politisti, functionari din ministere,…

- Prim-ministrul Viorica Dancila a discutat la Palatul Victoria, cu comisarul european pentru politici regionale, Corina Crețu, despre obiectivele Guvernului pentru perioada urmatoare, in scopul creșterii gradului de absorbție a fondurilor europene. La intrevedere au participat, de asemenea, vicepremierul…

- Comisarul european pentru politici regionale, Corin Cretu, a semnalat, marti, dupa o intrevedere cu premierul Viorica Dancila, ca, daca nu se vor face eforturi majore, Romania risca pierderea unor fonduri europene importante in domenii precum Dezvoltare Regionala, Transporturi si Sanatate. ”Am discutat…

- Corina Cretu s-a intalnit la Palatul Victoria cu premierul Viorica Dancila. "Din punctul nostru de vedere, al Comisiei Europene, vom avea o relatie buna si un dialog permanent. (...) Am discutat despre proiectele aflate in lucru si, evident, despre problemele si riscurile cu care Romania se confrunta.…

- „Am discutat despre proiectele aflate in lucru și, evident, despre problemele și riscurile cu care Romania se confrunta. Dupa cum am mai spus Romania a facut progrese anul trecut, mai ales in ultimele luni, dupa ce au fost acreditate autoritațile de management și control a fondurilor europene. S-au…

- Guvernul condus de catre Viorica Dancila a trecut fara emotii de votul Parlamentului. In urma votului secret, cu bile, s-au inregistrat 282 de voturi „pentru”, 136 „impotriva” si o abtinere. Au fost 429 de parlamentari prezenti, dintre care voturile valabil exprimate – 419. Componenta Guvernului condus…

- Al treilea guvern PSD-ALDE de la alegerile parlamentare din 2016 urmeaza sa fie investit astazi. Ministrii Cabinetului condus de Viorica Dancila, prima femeie prim-ministru in Romania, sunt audiati dimineata in comisiile Parlamentului, iar dupa-amiaza, de la ora 15.00, este convocat plenul reunit…

- ► Noul guvern PSD urmeaza sa fie instalat astazi, iar cea mai importanta intrebare este daca transferul contributiilor sociale la salariati va ramane in vigoare sau nu. Cel mai important personaj din noul guvern pentru mediul de afaceri este Eugen Orlando Teodorovici, propunerea PSD de…

- "Avem un nou guvern doar pe hartie, caci PSD invarte aceleași personaje de trei guverne incoace. Inca o data Liviu Dragnea, un politician condamnat penal și judecat pentru corupție, ne arata ca singurul sau obiectiv este sa opreasca dosarele care-i poarta numele, fara sa-i pese de modul in care este…

- Una dintre surprizele acestui CEx este ca structura Guvernului se schimba, in ciuda faptului ca Liviu Dragnea spunea ca nu se va intampla acest lucru. Noutatea este ca in cabinetul condus de Viorica Dancila vor fi patru posturi de vicepremier, scrie Digi 24.Iata cum arata in acest moment COMPONENTA…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a anuntat luni ca in sedinta Comitetului Executiv nu se va discuta despre ministere, adaugand ca, in cazul in care s-ar stabili in cursul acestei zile viitorul Cabinet, coalitia s-ar grabi. ''Parerea unanima a fost ca ne-am grabi daca astazi am…

- Liderii PSD se vor reuni, astazi, in cadrul ședinței Comitetului Executiv, unde vor valida componența noului Guvern, condus de Viorica Dancila. Daca in rest lucrurile au negociate, au mai ramas trei ministere unde se duce o batalie foarte dura. CONSULTAȚI AICI LISTA MINIȘTRILOR OBȚINUTA DE…

- Astazi coaliția PSD-ALDE se reunește pentru a aproba mandatul Vioricai Dancila, precum și pe unii dintre noii miniștri. Replica a aflat pe surse ca mult contestatul Formular fiscal 600 va suferi importante ajustari, pentru a corecta deficitul de imagine suferit de coaliție din cauza aberațiilor…

- Liviu Dragnea, presedintele PSD, s-a intalnit, joi, in jurul pranzului, cu premierul desemnat Viorica Dancila si cu alti lideri social democrati, Partidul Social Democrat urmand sa decida luni, in sedinta Comitetului Executiv, care este componenta noului Cabinet. La intalnirea din biroul lui…

- La intalnirea din biroul lui Liviu Dragnea au participat Viorica Dancila, premier desemnat, Niculae Badalau, presedinte executiv PSD, Paul Stanescu, actual vicepremier, Gabriela Firea, primarul general al Capitalei, potrivit unor surse politice citate de Mediafax. Liderul PSD a anuntat, la…

- Consultarile presedintelui Klaus Iohannis cu delegatia PSD-ALDE s-au incheiat dupa aproximativ 25 de minute. Liviu Dragnea a anuntat ca i-au prezentat sefului statului ca PSD si ALDE o sustin pe Viorica Dancila pentru functia de premier. "Am avut o intalnire cu presedintele in acest format,…

- NEWS ALERT Presedintele il respinge pe Paul Stanescu ca premier interimar. Ce alte nume se vehiculeaza- surse Presedintele Klaus Iohannis a respins prima propunere de premier interimar in persoana lui Paul Stanescu, a doua propunere fiind Mihai Fifor, care ar fi si acceptat de seful statului.…

- Premierul demisionar Mihai Tudose a ajuns, marti dimineata, la Palatul Victoria, la sediul Guvernului sosind si vicepremierul si ministrul Dezvoltarii din Guvernul Tudose, Paul Stanescu, vicepremierul Marcel Ciolacu, fostul ministru Sevil Shhaideh si liderul PSD Dambovita, Adrian Tutuianu. Presedintele…

- Vesti bune pentru pitesteni: cel mai importante investitii prevazute de edilii pitesteni, printre care constructia unei sali polivalente, refacerea Stadionului Nicolae Dobrin si constructia unui nou pod peste Arges, au fost aprobate de principiu de autoritatile centrale si vor fi finantate prin Compania…

- Marti, 9 ianuarie, la sediul Consiliului Judetean Arges va avea loc o intalnire de varf la care este anuntata participarea parlamentarilor si primarilor din judet, alaturi de conducerea Agentiei Regionale de Dezvoltare Sud Muntenia ...

- Presedintele Executiv al PSD, Niculae Badalau, spune Guvernul ar putea fi restructurat, iar Executivul ar putea include 16 – 17 ministere, fata de 24, cate sunt in prezent, el apreciind ca este necesar si un Congres al partidului. In replica, vicepremierul Paul Stanescu spune ca un congres al partidului…

- Anul 2018 vine cu schimbari in ceea ce priveste desfasurarea examenului de Bacalaureat, un manual unic si, in continuare, cu cel mai mic buget din tarile UE. Cat despre anul ce este pe cale sa se incheie, acesta nu a fost unul deloc stralucit pentru Educatie. Scolile daramate, abandonul scolar, profesorii…

- Parlamentul se convoaca astazi in ultima ședința din aceasta sesiune, dupa care vor ieși in vacanța. In ultima zi de munca din acest an, aleșii poporului vor examina și supune votului aproape 20 de proiecte de lege.