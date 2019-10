Stiri pe aceeasi tema

- Senatorul Pro Romania Adrian Tutuianu a declarat, miercuri, ca toti parlamentarii acestui partid au semnat motiunea de cenzura si o vor vota joi "la vedere"."Vom discuta in seara aceasta in partid despre conduita noastra de maine si despre conduita noastra in continuare, chiar daca s-au intamplat…

- Parlamentarii PMP au decis luni, in unanimitate, sa voteze la vedere, la motiunea de cenzura, pentru demiterea Guvernului Viorica Dancila. „S-a votat in unanimitate ca, joi, la motiunea de cenzura toti parlamentarii PMP fara nicio exceptie sa voteze la vedere pentru caderea Guvernului Dancila. Am vrut…

- ”O parte din cei care au semnat moțiunea ma aștept sa razgandeasca la vot. Cred ca așteptarile unora au fost altele. Au vazut ca președintele Romaniei și-a propus, alaturi de PNL, sa treaca aceasta moțiune, dar in momentul in care faci asta doar din rațiuni electorale, doar pentru ca este campanie…

- "Stiu ca astazi se depune motiunea de cenzura. Repet ce am spus si ieri: motiunea de cenzura nu va trece. Sunt destui oameni responsabili in Parlamentul Romaniei, indiferent de partidul din care fac parte. In momentul in care depui motiunea pentru caderea Guvernului, vii cu un program de guvernare,…

- Luni o sa hotaram daca o depunem luni sau marti, oricum saptamana viitoare, cel putin in momentul de fata aceasta este hotararea: saptamana viitoare sa o depunem. Mai avem discutii cu celelalte formatiuni politice (...). Daca toti cei care au semnat se tin de cuvant, motiunea trece sigur'; a spus…

- Calin Popescu Tariceanu a afirmat ca exista posibilitatea ca, inainte ca opoziția sa depuna moțiunea, premierul Viorica Dancila sa vina in Parlament pentru a cere un vot de incredere. „Daca nu avem un vot de incredere, evident ca atunci Guvernul va cadea prin moțiune de cenzura. Pot sa va…