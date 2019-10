Stiri pe aceeasi tema

- 'Kurzii i-ar putea elibera pe unii dintre ei pentru a ne forta sa ne implicam', a opinat intr-un mesaj pe Twitter presedintele american. Donald Trump a asigurat ca acesti jihadisti ar putea fi 'usor recapturati de Turcia sau de catre tarile europene de unde multi provin'. 'Dar ei trebuie sa actioneze…

- O unitate de trupe speciale a armatei Statelor Unite stationata in Siria a ajuns sub bombardamentul artileriei Turciei. Potrivit unui oficial al Pentagonului, citat de Newsweek, bombardamentul a fost atat de sever, incat trupele americane au fost la un pas de a riposta.

- Statele Unite exercita tot mai multe presiuni asupra Turciei pentru a pune capat ofensivei militare din nordul Siriei, o zona controlata de kurzi, transmite BBC. Mai mulți oficiali americani amenința Ankara ca va suferi „consecințe grave”, in timp ce președintele Donald Trump susține ca ar vrea sa negocieze…

- Ministrul american al apararii, Mark Esper, a declarat ca Washingtonul "se opune ferm" operatiunii militare a Turciei in nord-estul Siriei, dar ca nu va trimite soldati americani in mijlocul "lungului conflict" dintre Ankara si kurzi, informeaza dpa si AFP potrivit Agerpres. "Sa fie clar, noi (SUA)…

- "Sa fie clar, noi (SUA) nu abandonam fortele kurde partenere", a declarat Esper in fata jurnalistilor, adaugand ca forte ale SUA raman cu kurzii in unele zone ale Siriei si ca SUA au retras doar 50 de soldati din zona de conflict. Turcia a pus SUA intr-o "situatie dificila", a adaugat el.…

- Miercuri, presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a anuntat intrarea in Siria a fortelor armate turce, scopul operatiunii fiind crearea unei zone tampon de-a lungul granitei cu Siria. Pe parcursul noptii si al diminetii de joi, aviatia turca a efectuat mai multe raiduri asupra unor puncte strategice…

- ''Departamentul Apararii i-a spus clar Turciei - asa cum a facut si presedintele - ca nu sustinem o operatiune turca in nordul Siriei. Fortele armate ale SUA nu vor sprijini si nu vor fi implicate in nicio asemenea operatiune'', a declarat purtatorul de cuvant al Pentagonului, Jonathan Hoffman.…

- Secretarul apararii american Mark Esper, aflat in vizita in Japonia, a declarat marti ca orice operatiune turca in nordul Siriei va fi ''inacceptabila'', iar Statele Unite vor impiedica incursiunile unilaterale, in contextul amplificarii tensiunilor dintre Washington si Ankara, relateaza Reuters si…