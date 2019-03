Turcia: Doi morţi în urma unei dispute în faţa unui birou de vot Doi oameni si-au pierdut viata duminica in fata unui birou de vot din estul Turciei in timpul alegerilor municipale care au loc in aceasta tara, au anuntat autoritatile locale, relateaza AFP. O disputa a izbucnit in jurul orei 10.00 (07.00 GMT) intre doua grupuri aflate in fata unui birou de vot din orasul Puturge, din provincia Malatya, provocand moartea a doua persoane, informeaza un comunicat al guvernoratului din Malatya. Patru persoane au fost retinute, se mai mentioneaza in comunicat. Agentia privata DHA precizeaza ca cele doua victime si-au pierdut viata dupa ce s-a tras asupra lor de catre… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

