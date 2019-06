Aproape 700 de copii si adolescenti au participat, zilele trecute, la proiectiile speciale derulate in cadrul Festivalului International de Film despre Mediu si Oameni "Pelicam", singurul festival de film dedicat mediului, care va incepe saptamana viitoare, la Tulcea. Proiectiile pentru copii si adolescenti au avut loc la Teatrul "Jean Bart" in ultimele trei zile, iar joi seara au inceput proiectiile in aer liber in diferite locuri din oras, potrivit co-fondatorului evenimentului, Benjamin Ribout. "Toate filmele pe care le avem in competitie sunt in premiera nationala la Tulcea. Mai avem o retrospectiva…