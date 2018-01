Stiri pe aceeasi tema

- "Va dau o veste ca și cadou de ziua dumneavoastra, ca știu ca e prieten cu dumneavoastra În 2013, România s-a batut în piept ca organizeaza o grupa de la CE de fotbal. Am batut palma cu UEFA, am fost foarte mândri în momentul ala. Nu s-a facut nimic. Ne trebuiau…

- Premierul Mihai Tudose a declarat intr o emisiune la Antena3 ca astazi fotbalistul Gica Popescu a acceptat sa fie consilierul sau. "In 2013, Romania s a batut in piept ca organizeaza o grupa de la CE de fotbal. Am batut palma cu UEFA, am fost foarte mandri in momentul ala. Nu s a facut nimic. Ne trebuiau…

- Premierul Mihai Tudose a explicat, miercuri seara de ce nu l-a demis pe seful Politiei Romane, Bogdan Despescu, si de ce nu mai poate lucra cu ministrul de Interne, Carmen Dan, ministru de la care asteapta demisia.

- Premierul Mihai Tudose a explicat, miercuri seara de ce nu l-a demis pe seful Politiei Romane, Bogdan Despescu, si de ce nu mai poate lucra cu ministrul de Interne, Carmen Dan, ministru de la care asteapta demisia.

- Premierul Mihai Tudose a declarat miercuri ca daca ministrul Carmen Dan isi depune demisia o va accepta, motivand ca nu poate munci cu un ministru care a mintit in legatura cu situatia privind inlocuitorul sefului Politiei Romane. „Seful Politiei a fost inlocuit. Aveam o propunere. Am aflat ca acel…

- Premierul Mihai Tudose a declarat, marți seara, la Antena 3, ca, ”daca ministrul Carmen Dan va fi lasata, iși va da demisia”. ”Eu o voi accepta”, a spus șeful Executivului, care a acuzat-o pe Carmen Dan ca l-a mințit atunci cand i-a spus ca cel propus pentru a prelua funcția de șef al Poliției Romane…

- Premierul Mihai Tudose a declarat miercuri ca a solicitat sefului Politiei Romane, Bogdan Despescu, un raport amplu legat de situatia politistului acuzat de pedofilie pe care il va face public, iar daca nu il primeste "vom discuta cu viitorul sef al Politiei".

- "Am solicitat de luni un raport oficial, daca e sa judecam ca niste oameni normali, eu cred ca daca eram ministru de Interne ii dadeam pe toti afara, era de inteles ca sub imperiul furiei.(....) Daca ai trecut de momentul ala incepi sa devii rational. Am cerut doamnei ministru de luni un raport oficial,…

- Premierul Mihai Tudose a declarat, miercuri seara, la emisiunea “Sinteza Zilei” de la Antena 3, ca nu mai poate lucra cu ministrul afacerilor interne, pentru ca aceasta l-ar fi mințit in legatura cu dorința chestorului Catalin Ionița de a prelua interimar șefia Poliției Romane. Potrivit lui Tudose,…

- Premierul Mihai Tudose a anuntat, miercuri, ca i-a cerut sefului IGPR, Bogdan Despescu, ca intr-o saptamana sa ii prezinte masurile luate pentru remedierea situatiei de la nivelul Politiei Romane, dupa cazul polițistului-pedofil. Dupa ce a anunțat, in ședința de Guvern, ca Despescu nu va fi demis,…

- Catalin Ionita a discutat telefonic miercuri dimineata cu premierul, potrivit surselor citate, si l-a anuntat ca i-a transmis ministrului Carmen Dan ca refuza postul de sef al Politiei Romane, dar si motivele care stau a baza deciziei. "In acest moment ma aflu in anticamera dansei", i-ar fi…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, a avut o intalnire cu premierul Mihai Tudose, in biroul premierului, dupa finalizarea sedintei de Guvern, conform Romaniatv.net. Eu pot sa mi dau demisia daca e nevoie", ar fi spus Carmen Dan, potrivit surselor politice. Raspunsul lui Mihai Tudose a fost unul pe masura:…

- Situația este tot mai tensionata in Guvern, dupa refuzul premierului Tudose de a da curs solicitarii ministrului de Interne, Carmen Dan, cu privire la demiterea șefului Poliției Romane, Bogdan Despescu.Sursei politice au relatat, pentru STIRIPESURSE.RO, o discuție pe care premierul Tudose…

- Premierul Mihai Tudose a amanat luarea unei decizii in cazul sefului Politiei Romane, anuntand ca i-a solicitat lui Bogdan Despescu sa prezinte, in urmatoarea saptamana, un plan de masuri legat de remedierea situatiei.

- In acest sens pe pagina Grupului de Investigații Politice a fost postat un scurt colaj, care ii infațișeaza in fotografii, in ordine pe polițistul pedofil, șeful Poliției Romane, Bogdan Despescu și pe premierul Mihai Tudose. Ei au fost descriși, dupa cum urmeaza: "Pedofilul, protectorul…

- Premierul Mihai Tudose a avut o discutie cu ministrul de Interne, Carmen Dan, dupa sedinta de Guvern de miercuri in care a anuntat nu il va demite pe seful Politiei Romane, asa cum i-a ministrul, ci i-a solicitat acestuia un plan de masuri.

- Șeful Poliției Romane, Bogdan Despescu, a mers miercuri la Guvern, la cererea premierului Mihai Tudose, dupa ce ministrul Carmen Dan a propus demiterea lui. „Am avut o discuție cu domnul Bogdan Despescu, mi-a prezentat raportul, am inteles de pe surse ca noua propunere și-a declinat intenția de a ocupa…

- Premierul Mihai Tudose a avut o intalnire cu Marcel Ciolacu, Paul Stanescu, Felix Stroe in timp ce ședința de Guvern a intarziat. Carmen Dan nu a fost la intalnirea ”de taina”. Potrivit informațiilor Antena 3, ea ar fi vrut sa-și dea demisia, dar nu ar fi fost lasata de Liviu Dragnea. …

- Nu a fost luata inca nicio decizie privind demiterea sefului politiei Premierul Mihai Tudose. Foto: gov.ro. Premierul Mihai Tudose nu a luat astazi o decizie în privinta cererii ministrului de Interne privind demiterea sefului Politiei Române, în urma scandalului provocatde politistul…

- Premierul Mihai Tudose a anuntat la debutul sedintei de Guvern ca i-a dat sefului Politiei Romane, Bogdan Despescu, o saptamana pentru a-i prezenta un raport despre masurile luate in scandalul politistului pedofil, informeaza HotNews.ro. Tudose a amanat astfel decizia de ...

- Premierul Mihai Tudose a amanat luarea unei decizii in cazul sefului Politiei Romane și i-a cerut lui Bogdan Despescu sa prezinte, in urmatoarea saptamana, un plan de masuri legat de remedierea situatiei. "Am discutat cu domnul Bogdan Despescu si mi-a prezentat raportul. Am inteles de pe surse, ca noua…

- Premierul nu-l demite pe șeful Poliției Romane, Bogdan Despescu. Anunțul a fost facut de Mihai Tudose, la inceputul ședinței de Guvern, el afirmand ca i-a cerut lui Despescu ca intr-o saptamana sa ii prezinte concluziile in urma cazului polițistului acuzat de pedofilie. Mihai Tudose a mai spus ca Bogdan…

- Premierul Mihai Tudose a amanat luarea unei decizii in cazul sefului Politiei Romane, anuntand ca i-a solicitat lui Bogdan Despescu sa prezinte, in urmatoarea saptamana, un plan de masuri legat de remedierea situatiei, potrivit Mediafax. “Am discutat cu domnul Bogdan Despescu si mi-a prezentat raportul.…

- Premierul Mihai Tudose a refuzat solicitarea ministrului de Interne, Carmen Dan și nu l-a demis pe șeful Poliției Romane, Bogdan Despescu. In schimb, acesta are la dispoziție o saptamana pentru a prezenta un raport despre cum s-a gestionat situația polițistului acuzat de pedofilie.”Am avut…

- Premierul Mihai Tudose a refuzat propunerea inaintata de ministrul de interne Carmen Dan de a-l demite pe șeful Poliției Romane, Bogdan Despescu. Prim-ministrul a anunțat, miercuri, la inceputul ședinței de Guvern, ca a discutat cu Bogdan Despescu, inainte de a lua decizia aceasta, și i-a spus ca intr-o…

- Premierul Mihai Tudose a respins propunerea ministrului de Interne, Carmen Dan, de a-l demite pe Bogdan Despescu, seful Politiei Romane. Seful Executivului a declarat, la inceputul sedintei de Guvern, ca i-a dat sefului Politiei Romane, Bogdan Despescu, termen de o saptamana pentru a-i prezenta un…

- Premierul Mihai Tudose a amanat luarea unei decizii in cazul sefului Politiei Romane, anuntand ca i-a solicitat lui Bogdan Despescu sa prezinte, in urmatoarea saptamana, un plan de masuri legat de remedierea situatiei.

- Premierul Mihai Tudose a refuzat cererea ministrului de Interne, Carmen Dan, de a-l demite pe seful Politiei Romane, Bogdan Despescu. Premierul a avut o discutie in cursul diminetii, la Guvern, cu Despescu.

- Potrivit unor surse guvernamentale citate de Antena 3, Catalin Ionița ar refuza aceasta propunere. Aceasta decizie nu ar fi cunoscuta in MAI, potrivit Antena 3. El s-ar fi plans soției, fiind auzit de colegi, ca ar fi amenințat cu ”retragerea avizului de poliție judiciara”. Bogdan Despescu…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, a mers, marți, dupa ce a cerut demisia sefului Politiei Romane, chestorul Bogdan Despescu, sa-si faca un control medical la Policlinica Ministerului Afacerilor Interne. Cand a ajuns in fata policlinicii, Carmen Dan a avut parte o primire fastuoasa....

- Premierul Mihai Tudose va fi fata in fata cu ministrul de Interne, Carmen Dan, la sedinta de guvern care este asteptata sa inceapa la ora 13.00, la care seful Guvernului urmeaza sa anunte ce a decis in privinta sefului Politiei Romane.

- Premierul Mihai Tudose a avut, in aceasta dimineața, o intalnire cu șeful Poliției Romane, Bogdan Despescu, cel caruia ministrul de Interne, Carmen Dan, i-a inaintat cererea de revocare din funcție. Totodata, Carmen Dan l-a propus ca interimar pentru o perioada de șase luni la șefia Poliției Romane…

- Premierul Mihai Tudose și șeful Poliției Romane, Bogdan Despescu, au ajuns aproximativ in același timp la Guvern, la o diferența de doar doua minute. Carmen Dan, ministrul de Interne, il vrea demis pe Bogdan Despescu, dupa acțiunea de identificare, depistare și prindere a polițiștului pedofil…

- Premierul Mihai Tudose amana demiterea sefului Politiei Romane, Bogdan Despescu, dupa ce, initial, ministrul de Interne, Carmen Dan, a cerut schimbarea din functie a acestuia. 0 0 0 0 0 0

- Politia Romana are un nou sef dupa ce Bogdan Despescu a fost demis de ministrul de Interne, Carmen Dan. Acesta este Catalin Ionita, care in trecut, a fost surprins in ipostaze rusinoase. 'Capacitatea' sa de a coordona o echipa a fost surprinsa intr-un filmulet, iar ipostazele in care a fost surprins…

- Directorul general al Colegiului Psihologilor din Romania, Iulian Laurențiu Ștefan, vorbește, la interviurile ”Libertatea Live” , despre testele psihologice care sunt folosite de instituții la evaluarile angajaților. Iulian Ștefan spune cat de relevante mai sunt bateriile de teste folosite in prezent…

- Premierul Mihai Tudose vrea sa discute cu seful Politiei Romane, Bogdan Despescu, inainte de a lua o decizie in privinta unei eventuale inlocuiri a acestuia din functie, au declarat, pentru Agerpres, surse...

- Premierul Mihai Tudose vrea sa discute cu seful Politiei Romane, Bogdan Despescu, inainte de a lua o decizie in privinta unei eventuale inlocuiri a acestuia din functie, au declarat, pentru Agerpres, surse guvernamentale. Conform surselor citate, intalnirea lui Tudose cu Despescu ar urma sa…

- Premierul Mihai Tudose vrea sa discute cu seful Politiei Romane, Bogdan Despescu, inainte de a lua o decizie in privinta unei eventuale inlocuiri a acestuia din functie, au declarat, pentru AGERPRES, surse guvernamentale. Conform surselor citate, intalnirea lui Tudose cu Despescu ar urma…

- Premierul Mihai Tudose vrea sa discute cu seful Politiei Romane, Bogdan Despescu, inainte de a lua o decizie in privinta unei eventuale inlocuiri a acestuia din functie, au declarat, pentru AGERPRES, surse guvernamentale. Conform surselor citate, intalnirea lui Tudose cu Despescu ar urma sa aiba loc…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, a trimis premierului Mihai Tudose propunerea de demitere a șefului Poliției Romane, Bogdan Despescu. Premierul Mihai Tudose afirma ca decizia va fi luata maine.„Maine o sa am o discuție cu el (cu Bogdan Despescu - n.r.). Dupa discuția cu el voi lua o decizie”,…

- Carmen Dan s-a declarat total nemultumita de explicatiile date de oficialii Politiei Romane in cazul agentului de la Rutiera acuzat de pedofilie și a anunțat ca a cerut schimbarea din functie a sefului IGPR, Bogdan Despescu. „Am cerut clarificari de la conducerea Politiei Romane. Am constatat ca a facut…

- Premierul Mihai Tudose si vicepremierul Marcel Ciolacu au ajuns miercuri, 6 decembrie, la ora 13.40, in biroul lui Liviu Dragnea de la Camera Deputatilor.La discutii participa si liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu. Discutiile dintre cei patru lideri ai Coalitiei au loc cu putin inainte…

- Premierul Mihai Tudose este contestat vehement chiar din interiorul PSD. Dupa ce a criticat-o pe Gabriela Firea, Tudose primeste o replica de la deputatul Liviu Plesoianu, care il acuza a preluat "ordinul de zi pe unitate" de la Coldea si Maior.Citește și: Gabriela Firea, prima reacție dupa…

- Premierul Mihai Tudose are o întrevedere cu reprezentantii medicilor de familie, acestia fiind nemultumiti de birocratia din sistemul de sanatate, cadrele sanitare militând pentru un act medical curat, dar si pentru o asistenta primara puternica. La întâlnirea de la…

- Dumitru Iliescu, fost șef al SPP, a vorbit joi, la Comisia parlamentara pentru controlul activitații SRI, despre "statul paralel", respectiv despre "atacul statului paralel asupra instituțiilor fundamentale ale statului - CCR, Guvern, Parlament, Justiție", a afirmat, la finalul…

- Premierul Mihai Tudose i-a cerut, miercuri, ministrului delegat pentru Fonduri Europene, Marius Nica, sa demita conducerea autoritații de management responsabila de Programul Operațional Competitivitate (POC), din cauza ca exista riscul ca Romania sa piarda o suma mare de bani. "Am…

- Premierul Mihai Tudose și ministrul de Finanțe, Ionuț Mișa, au reafirmat, marți, în cadrul reuniunii Consiliului Național Tripartit pentru Dialog Social, ca trecerea unei parți a contribuțiilor de la angajator la angajat în 2018 nu va avea un impact negativ asupra salariilor nici în…

- Premierul Mihai Tudose și vicepremierul Marcel Ciolacu au declarat, vineri, intr-o conferinta de presa susținuta la Deva, ca salariile "nu vor scadea sub nicio forma" in urma transferului contribuțiilor de la angajator la angajat, incepand din ianuarie 2018. "(Salariile) nu scad sub nicio…