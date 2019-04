Tudose i se plange lui Dragnea Tudose intra agitat și transpirat tot in birou la Dragnea. Deschide ușa ca o vijelie, de nici n-apuca Daddy sa stinga țigara, și se pravalește intr-un fotoliu. – Liviule, aștia rad de mine ca am fața de bețiv. Dragnea sufla fumul afara, surade ghiduș și-i face cu ochiul: – Ce-i drept, cam ai. – Hai, maaa, nu incepe și tu. – Ho, ba, ca glumeam. – Pai și ce sa fac? Dragnea se ridica de la birou și-l mangaie ușor pe cap: – Ma, Mihaița, il suni tu frumușel pe fraieru’ ala de la Finanțe și-i spui sa anunțe ca se naționalizeaza pilonul doi de pensii și ca se introduce impozit pe cifra de afaceri. –… Citeste articolul mai departe pe bewoman.ro…

