Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Justitiei a pus in dezbatere publica un proiect de lege de modificare a legii anticoruptie, pentru transpunerea unei directive a Parlamentului European si a Consiliului din iulie 2017 privind combaterea fraudelor indreptate impotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene. Citește…

- Profit.ro a relatat recent ca Romania risca sa plateasca sancțiuni Comisiei Europene chiar in timpul deținerii președinției UE, pentru netranspunerea la timp a normelor privind acțiunile la purtator, fiind prima țara sancționata in baza Tratatului de la Lisabona. Țara a fost data deja in judecata de…

- In anul 2014, la initiativa DG Sante din cadrul Comisiei Europene, a fost elaborata si ulterior adoptata Directiva 2014/40/UE a Parlamentului European si a Consiliului in ceea ce priveste fabricarea, prezentarea si vanzarea produselor din tutun a produselor conexe si de abrogare a Directivei 2001/37/CE.

- Pe fondul deficitului tot mai accentuat de forța de munca, Guvernul a modificat și completat mai multe acte normative in ceea ce privește regimul strainilor in Rominia, pentru a facilita importul de muncitori din alte țari. În România, criza forței de muncă s-a accentuat foarte…

- Inspectoratul General pentru Imigrari informeaza cu privire la punerea in aplicare, incepand cu data de 9 noiembrie a.c., a Legii nr. 247 pentru modificare si completarea unor acte normative privind regimul strainilor in Romania, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 941 din 7 noiembrie…

- Legea are ca obiect de reglementare modificarea si completarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.194/2002 si a Ordonantei Guvernului nr. 25/2014, in sensul asigurarii transpunerii Directivei (UE) 2016/801 a Parlamentului European si a Consiliului privind conditiile de intrare si de sedere a resortisantilor…