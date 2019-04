Tudorel Toader, discuţii cu reprezentanţii Comisiei de la Veneţia la final de mandat Din partea Ministerului Justiției la intalnire au participat urmatorii reprezentanți ai Direcției Elaborare Acte Normative: doamna Ileana PETRE, domnul Dragoș PANAITESCU și domnul Dragoș Enrico DEDIU.



Subiectele abordate in cadrul discuției au vizat aspecte privitoare la legile justiției, cu un accent pe cele cinci ordonanțe de urgența ale Guvernului inițiate de catre Ministerul Justiției și adoptate in perioada septembrie 2018 – martie 2019 (OUG nr. 77/2018, OUG nr. 90/2018, OUG nr. 92/2018, OUG nr. 7/2019 și OUG nr. 12/2019).



