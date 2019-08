Trump cere pedeapsa capitală pentru autorii atacurilor de la El Paso şi Dayton ''Trebuie sa oprim idealizarea violentei in societatea noastra'', a spus Trump intr-o interventie pe tema celor doua atacuri armate comise la El Paso (20 de morti si cel putin 26 de raniti) si Dayton (noua morti si cel putin 27 de raniti) de catre barbati albi inarmati si care au deschis focul la intamplare. ''Astazi, pentru tineri aflati in dificultate este prea usor sa se inconjoare de o cultura care glorifica violenta'', in special prin intermediul unor jocuri video ''atroce si sinistre'', a mai remarcat presedintele american. ''Natiunea noastra trebuie sa condamne cu o singura voce rasismul,… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

