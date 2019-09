Incepand cu 15 iunie, Politia a inregistrat 74 de accidente la Berlin in care au fost implicate trotinete electrice, in urma carora 16 persoane au fost ranite grav si alte 43 de persoane au suferit rani minore.



Principalele cauze ale acestor accidente au fost erorile de condcere, deplasarea ilegala pe trotuare si consumul de alcool.



In 65 dintre cele 74 de cazuri, vina a apartinut conducatorilor de trotinete electrice. In 27 de cazuri, nimeni altcineva nu a fost implicat - utilizatorii au cazut din vina lor. In 19 cazuri, Politia berlineza investigheaza pista sustragerii de…