Stiri pe aceeasi tema

- “153 de secunde” – teatru contemporan ce documenteaza momentul Colectiv –, prezentat in turneu național in parteneriat cu teatre, festivaluri și organizații umanitare din țara, va fi jucat, pe 9 octombrie, de la ora 19.00, la Iași, in cadrul Festivalului International de Teatru pentru Publicul Tanar.…

- Ajunsa la varsta adolescenței, oița Animest devine și mai indrazneața la cea de-a 14-a ediție a Festivalului Internațional de Film de Animație (4-13 octombrie, București). O selecție puternica de titluri noi și abordari curajoase susține apelul la unitate pe care evenimentul il lanseaza in acest an.…

- Recompensat cu trei trofee Oscar, unul BAFTA si un Primetime Emmy („Ziggy's Gift", 1982), din palmaresul sau face parte si un trofeu obtinut in 1962 la Festivalul International de Animatie de la Annecy, pentru „A Lecture on Man". Williams a fost regizor de animatie al lungmetrajului live-action „Who…

- Nu mai este o surpriza pentru nimeni ca Romania sta pe un munte de aur fara a știi sa valorifice acest lucru, iar din cand in cand un strain vine sa ne deschida ochii. Așa cum s-a intamplat cu lobbyul facut de Prințul Charles pentru Transilvania, doi frați britanici de origine romana au valorificat…

- Nu mai este o surpriza pentru nimeni ca Romania sta pe un munte de aur fara a știi sa valorifice acest lucru, iar din cand in cand un strain vine sa ne deschida ochii. Așa cum s-a intamplat cu lobbyul facut de Prințul Charles pentru Transilvania, doi frați britanici de origine romana au valorificat…

- 15 lei este prețul final pentru bilete stabilit de catre organizatorii Festivalului Internațional ”Hora din strabuni”, ce se va desfașura in prima saptamana a lunii august la Vaslui. Cei care vor opta pentru toate cele patru zile de spectacole vor trebui sa plateasca 50 de lei, reprezentand contravaloarea…

- In perioada 4-7 iulie, la Cahul, in Republica Moldova, localitate infrațita cu municipiul Campina, a avut loc Festivalul Internațional de Folclor ”Nufar Alb”, ajuns la ediția a XVI-a. La acest eveniment de inalta ținuta, municipiul Campina a fost reprezentat de Ansamblul Folcloric al Casei Tineretului,…