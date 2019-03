Trenuri întârziate şi anulate. Feroviarii au intrat în grevă ''Greva de zel'' declansata de vamesii francezi, care se plang de inrautatirea conditiilor lor de munca din cauza Brexitului, a provocat duminica intarzieri si anulari ale trenurilor Eurostar care circula intre Franta si Regatul Unit, relateaza agentiile AFP si dpa.



Patru trenuri au fost anulate duminica, iar luni cel putin alte trei trenuri nu vor putea pleca, a anuntat societatea Eurostar, care le cere pasagerilor sai sa calatoreasca ''doar daca este necesar'', informeaza Agerpres.



Vamesii francezi de la Calais si Dunkirk se tem ca din cauza Brexitului vor trebui sa faca… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- ''Greva de zel'' declansata de vamesii francezi, care se plang de inrautatirea conditiilor lor de munca din cauza Brexitului, a provocat duminica intarzieri si anulari ale trenurilor Eurostar care circula intre Franta si Regatul Unit, relateaza agentiile AFP si dpa, potrivit agerpres.ro.Citește…

- Patru trenuri au fost anulate duminica, iar luni cel putin alte trei trenuri nu vor putea pleca, a anuntat societatea Eurostar, care le cere pasagerilor sai sa calatoreasca ''doar daca este necesar'', relateaza agentiile AFP si dpa. Vamesii francezi de la Calais si Dunkirk se tem ca din cauza Brexitului…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Republica Franceza ca functionarii vamali din porturile Calais si Dunkerque au declansat o actiune de protest pe o perioada nedeterminata. Controalele amanuntite la frontiera dintre Republica…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Franta ca functionarii vamali din porturile Calais si Dunkerque au declansat o actiune de protest pe o perioada nedeterminata. Se vor inregistra perturbari in reteaua de transporturi,…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Republica Franceza ca functionarii vamali din porturile Calais si Dunkerque au declansat o actiune de protest pe o perioada nedeterminata. Controalele amanuntite la frontiera dintre Republica…

- In 2014, Scotia a organizat o consultare privind independenta, in cadrul careia 55% au respins separarea de Regatul Unit, dar victoria Brexitului la referendumul din 2016, in care majoritatea scotienilor (62%) au sprijinit ramanerea in UE, a redeschis aceasta dezbatere.

- Scaderea importurilor britanice de produse provenite din Uniunea Europeana in cazul unui asa-numit ‘Brexit dur’ ar ameninta peste 600.000 de locuri de munca in intreaga lume, releva un studiu realizat de institutul german IWH, citat luni de AFP. Potrivit concluziilor expertilor germani, in ipoteza reducerii…

- Potrivit concluziilor expertilor germani, in ipoteza reducerii cu 25% a cererii de produse europene in Regatul Unit, ar fi periclitate 103.000 de locuri de munca in Germania si 50.000 in Franta. Totusi, in privinta locurilor de munca respective, concedierile nu reprezinta decat una dintre…