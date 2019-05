TREI ZILE în plus la concediul de odihnă. Angajatorii riscă amenzi dacă nu respectă legea Concediu de odihna suplimentar pentru mamele cu fertilizare "in vitro". Angajatorii vor fi obligați sa respecte noua masura. Printr-o ordonanța de urgența, Guvernul a aprobat acordarea unui concediu suplimentar de 3 zile pentru angajatele care urmeaza procedura de fertilizare "in vitro". Angajatorii vor fi obligați sa respecte noua masura, daca angajata respectiva aduce o scrisoare eliberata de medicul specialist. Conform actului normativ, concediul de odihna suplimentar va consta in: – 1 zi la data efectuarii puncției ovariene – alte 2 zile incepand cu data efectuarii embriotransferului. Pentru… Citeste articolul mai departe pe ph-online.ro…

Sursa articol si foto: ph-online.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Printr-o ordonanța de urgența, Guvernul a aprobat acordarea unui concediu suplimentar de 3 zile pentru angajatele care urmeaza procedura de fertilizare ”in vitro”. Angajatorii vor fi obligați sa respecte noua masura, daca angajata respectiva aduce o scrisoare eliberata de medicul specialist. Conform…

- Persoanele care vor aprinde ruguri in Noaptea Invierii risca sa fie amendate cu mii de lei.Potrivit reprezentantilor Ministerului Agriculturii, Dezvoltarii Regionale și Mediului, pentru poluarea aerului atmosferic, persoanele fizice vor fi amendate cu pana la 3.

- Un proiect legislativ prevede dreptul femeilor care apeleaza la fertilizarea in vitro la concediu de odihna suplimentar. Este vorba despre trei zile in plus fata de perioada prevazuta de legislatia in vigoare. Potrivit initiativei, cele trei zile libere acordate angajatelor pentru urmarea unei proceduri…

- PROIECT… Salariatele care vor urma o procedura de fertilizare “in vitro” ar putea beneficia de un concediu de odihna suplimentar, platit, de 3 zile, reiese dintr-un proiect al Ministerului Muncii, care se afla la avizare in cadrul Consiliului Economic si Social. O zi libera va fi acordata la data efectuarii…

- ​Salariatele care vor urma o procedura de fertilizare "in vitro" ar putea beneficia de un concediu de odihna suplimentar, platit, de 3 zile, reiese dintr-un proiect al Ministerului Muncii, care se afla la avizare în cadrul Consiliului Economic și Social. Vezi proiectul aiciCele…

- Inca din 2006, cei care locuiesc in comune cu peste 2.000 de locuitori nu ar mai fi trebuit sa aiba toaleta in curte. Legea prevede amenzi intre 2.000 si 4.000 de lei. 1,6 milioane nu s-au racordat inca, potrivit observator.tv. "A dat Guvernul o circulara prin care obliga toti cetatenii din…

- Judecatorii Curții Constituționale au admis, cu unanimitate de voturi, sesizarea președintelui Klaus Iohannis pe Legea plafoanelor de la bugetul de stat, necesara pentru a introduce finantarea majorarii alocatiilor pentru copii.In acest context, Guvernul trebuie sa vina cu o Ordonanța de Urgența…

- Șoferii care fac transport de persoane fara sa aiba autorizație de taxi vor risca sa fie amendați la fiecare cursa. Guvernul va modifica Legea taximetriei in acest scop, dupa ce mii de șoferi de taxi au protestat, astazi, in marile orașe și au blocat traficul.