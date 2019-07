TREI SCAFANDRI AU ÎNCEPUT CĂUTĂRILE COPILULUI ÎNECAT ÎN SOMEȘ Potrivit informațiilor Inspectoratului pentru Situații de Urgența Satu Mare, la operațiunea de cautare a copilului participa 3 scafandri de la ISU Bihor. Aceștia au inceput cautarile. La fața locului se va afla in permanența un echipaj medical cu ambulanța, pentru a monitoriza starea scafandrilor. Potrivit ISU Satu Mare, a fost dislocata și o barca pneumatica […] Source Citeste articolul mai departe pe emaramures.ro…

Sursa articol si foto: emaramures.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Din nefericire, la scurt timp dupa ce ISU Satu Mare atras din nou atenția asupra pericolului pe care il reprezinta scaldatul in locuri neamenajate in acest scop, pompierii satmareni au fost solicitați – ieri dupa-amiaza, in jurul orei 18,30 – sa intervina pentru cautarea unui baiat in varsta de 13 ani…

- Doua fete, de 6 ani, respectiv 12 ani, s-au inecat, vineri seara, intr-un parau din Caracal, judetul Olt, ele fiind cautate de pompieri si scafandri. Ele au fost gasite si, pentru ca se aflau in stop cardio-respirator, cadrele medicale au inceput manevrele de resuscitare, fara a reusi sa le aduca…

- Scafandri ai Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Constanta continua, joi, cautarea adolescentului care ar fi disparut cu o zi inainte in apele Dunarii, in localitatea Dunareni, au informat reprezentantii institutiei. Potrivit ISU, in zona intervin doua autospeciale pentru…

- Pompierii tulceni au reluat, marti dimineata, cautarea in Dunare a adolescentului de 14 ani din satul Peceneaga, care cel mai probabil s-a inecat luni dupa-amiaza, in timp ce era la scaldat cu cativa prieteni, scrie Agerpres. "Se intervine cu un echipaj compus din trei subofiteri din cadrul…

- Un tanar in varsta de 17 ani din oraștie s-a dus cu prietenii sa se scalde intr-o balta de la marginea orașului. Tanarul a intrat in apa, dar n-a mai ieșit. Pompierii și ambulanța au fost chemate la fața locului, dar tanarul n-a mai putut fi salvat, a notat zhd.ro. „Pompierii militari au deplasat o…

- Purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Delta, Florentin Daciu, a mentionat ca barbatul se afla intr-o barca si a fost observat de la distanta de o persoana care a sunat la numarul unic de urgenta 112, dupa ce a vazut ca acesta ar fi cazut in apa. 'Se intervine cu…

- In jurul orei 05:00, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta „Crisana” al judetului Bihor a fost sesizat cu privire la un incendiu produs la o locuința. Foto: ISU „Crișana” Bihor © La fața locului, echipele de pompieri ale Detașamentului 1 Oradea au constatat ca incendiul se manifesta…

- Un barbat a fost salvat din mijlocul raului Someș de catre pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgența Salaj. Incidentul a avut loc miercuri dimineața, in jurul orei 10:50, in apropierea localitații salajene Turbuța, comuna Surduc, dupa ce un barbat a ramas blocat pe un bac plutitor,…