Trei persoane ranite grav dupa ce au fost atacate de doi caini de lupta. Proprietara, condusa la audieri

- Un incident extrem de grav a avut loc la Iași in zona Splai Bahlui, aproape de Podu de Piatra și de Centru, pe strada Ion Tanasescu. Doi caini au sarit un gard și au atacat trei persoane, scrie Ziarul de Iași.Reprezentantii Politiei spun ca animalele sunt detinute legal de o femeie de 60 ani,…

- UPDATE, ORA 17:25 – Potrivit ultimelor informatii obtinute de la Adapostul de ciini de la Tomesti – Iasi, cel putin unul dintre animalele caer au atacat, astazi, trei oameni in centrul Iasului este de rasa Boxer. UPDTE, ORA 15:41 – Properietara ciinilor a fost dusa la audieri la Politie, declara purtatorul…

- Incidentul a avut loc in zona Splai Bahlui. "In cea mai grava stare este un barbat in varsta de 47 de ani, care a fost muscat la nivelul zonei genitale, cu avulsie de testicul stang. Dupa ce a fost preluat, a fost directionat la Spitalul C.I. Parhon, la sectia de Urologie. Ceilalti doi pacienti…

- Proprietara celor doi caini care au sarit gardul unei curti din zona Splai Bahlui si au muscat trei persoane a fost dusa la audieri la Sectia 2 Politie, cel mai probabil pe numele acesteia urmand a fi intocmit un dosar penal. "A fost facuta o sesizare conform careia unul sau doi caini…

- Primii care au auzit bubuitura au fost vecinii, informeaza Romania TV. Apoi, flacarile au cuprins intreaga casa. Oamenii au sunat repede la 112. Citeste si Festival cu raniti din cauza unei explozii accidentale a artificiilor Proprietara, o batrana, si inca o persoana care se afla in…

- Doua persoane au fost ranite sambata, in urma exploziei unei butelii intr-o locuinta din localitatea Spiru Haret, deflagratia fiind urmata de un incendiu, potrivit ISU Braila. Explozia a fost urmata de un incendiu, care a fost lichidat de Serviciul pentru Situatii de Urgenta Voluntari, nefiind…

- Lupta intre oamenii din „structuri” se muta in Alba pe holurile instantelor de judecata. Doua personaje foarte cunoscute in spatiul public, fostul sef al Brigazii de Combaterea a Criminalitatii Organizate Alba Iulia comisarul sef Traian Berbeceanu si fostul sef al SRI Alba Ioan Tarnu, se judeca pentru…

- Un necunoscut a deschis focul sambata seara, pe strada Nikolskaia, aflata la doar 300 de metri de Piata Rosie din centrul capitalei Rusiei, Moscova, potrivit Romania TV.Atacatorul a ranit doua persoane si a disparut, politia fiind acum in cautarea sa. Incidentul a avut loc in jurul orei locale 22.30…

- Inca o sinucidere a avut loc, miercuri, in Iasi, la doar trei zile dupa ce un profesor universitar si sotia sa au decis sa isi puna capat zilelor. O femeie de 76 de ani s-a aruncat de la etajul 8 al blocului unde locuia, in zona Splai Bahlui.

- Oboseala face victime la volan. A accidentat o tanara de 21 de ani Grav accident de circulație produs pe raza localitații salajene Popeni, unde doua autoturisme au intrat in coliziune frontala. Barbatul de 46 de ani, din Cluj, din cauza oboselii accentuate, ar fi ațipit la volan și a patruns pe…

- Unitatea de Primire a Urgentelor, camerele de garda si centrele de permanenta vor asigura continuitatea in asistenta medicala in perioada sarbatorilor de iarna. Potrivit informatiilor furnizate de reprezentantii Directiei de Sanatate Publica (DSP) Salaj, spitalele salajene vor avea program cu activitate…

- Stadiul cercetarilor in dosarul Revolutiei Procurorul militar Marian Lazar a anuntat, luni, într-o conferinta de presa, stadiul cercetarilor în dosarul Revolutiei. Procurorii militari sustin ca, în urma administrarii de probe în dosarul Revolutiei, concluzia…

- Fostul colonel SRI, Daniel Dragomir, a organizat duminica o conferinta de presa, al carei scop principal a fost lansarea initiativei civice Romania 3.0. In plan secundar, Dragomir a subliniat inca o data ca in Romania se duce o lupta acerba pentru preluarea puterii intre „securitatea 2.0” si statul…

- Aseara, Cerasela Tatarciuc, studenta la Universitatea de Medicina si Farmacie (UMF) “Gr.T. Popa” din Iasi, a decedat. Medicii de la Spitalul “Sf. Spiridon” din Iasi au facut absolut tot ce se putea pentru a o salva, dar eforturile au fost zadarnice. Aseara, tanara a facut o complicatie si la scurt timp…

- Un accident rutie, soldat cu ranirea a patru persoane, a avut loc, marți dimineața, pe raza localitații clujene Jucu de Sus.Conform investigațiilor desfașurate de oamenii legii, un șofer de 45 de ani din Târgu Mureș, care conducea un autovehicul dinspre Apahida spre Jucu, în…

- Barbat injunghiat intr-un bar din Iași de 20 de ori in abdomen. Grav ranit, tanarul, in varsta de 20 de ani, a fost transportat cu elicopterul SMURD la spital. Potrivit polițiștilor, presupusul atacator a sunat la 112, spunand „veniți sa ma luați”. Scenele șocante s-au petrecut, luni, in comuna Coarnele…

- "Elicopterul SMURD s-a deplasat la Coarnele Caprei pentru a prelua un pacient in varsta de 20 de ani care are multiple plagi injunghiate abdominale. El se afla in șoc hemoragic. Pacientul e conștient și va ajunge la Unitatea de Primire a Urgențelor de la Spitalul 'Sfantul Spiridon' din Iași", a declarat…

- Un tanar de 20 de ani din localitatea Coarnele Caprei va fi transportat luni la Spitalul "Sfantul Spiridon" din Iași cu ajutorul unui elicopter SMURD, dupa ce a suferit mai multe plagi injunghiate in zona abdominala, potrivit reprezentanților SMURD Iași. "Elicopterul SMURD…

- In ultima saptamana, au fost raportate peste 100 de noi cazuri de imbolnaviri cu rujeola. Nu a fost vreun alt deces inregistrat. In judetul Alba, de aproximativ trei luni, nu au mai fost raportate noi imbolnaviri. Numarul total de cazuri confirmate cu rujeola in Romania, raportate pana la data de 8…

- Un nou atac asupra polițiștilor a avut loc în România, de aceasta data în Iași, unde o mașina de poliție a fost avariata, în urma unei batai între doua clanuri de romi.Incidentul a fost raportat vineri seara, printr-un telefon la 112, în care se…

- Societatea Ornitologica din Romania lanseaza la Iasi cea mai importanta carte pentru biologii romani din anul 2017. „Ghidul pentru identificarea pasarilor" este un volum care contine toate speciile de pasari din Europa, nordul Africii si o parte din Orientul Mijlociu, descriind in detaliu fiecare specie…

- Luni, la ora 17:00, la Unitatea de Primire Urgente de la Spitalul "Sf. Spiridon" din Iasi, cea mai mare unitate medicala din Moldova, erau aproximativ 40 de bolnavi care asteptau de ore intregi sa fie preluati de un medic, potrivit bzi.ro. Majoritatea stateau in picioare, iar unii ar fi fost…

- Un accident de munca ciudat a avut loc sambata dimineata la compania Delphi de la Iasi. Un tanar angajat in varsta de 18 ani si-a introdus aer comprimat cu un pistol in anus, iar acum este pe patul de spital in stare grava, fiindu-i afectate mai multe organe. Incidentul s-a petrecut in jurul orei 09:00.…

- Populatia rezidenta a Romaniei se va reduce, pana in 2060, cu valori cuprinse intre 3,6 milioane persoane si 8,8 milioane persoane, iar populatia feminina va continua sa fie predominata, conform unui studiu al Institutului National de Statistica (INS). INS a luat in calcul la estimarea populatiei…

- INS a luat in calcul la estimarea populației cinci variante: constanta, pesimista, medie, intermediara și optimista. Varianta constanta reprezinta o "varianta reper", cu rolul de a compara rezultatele obținute prin menținerea valorilor fertilitații, speranței de viața și migrației nete din anul 2015…

- Aproximativ 10.000 de persoane au ignorat ploaia si au iesit din case pentru a veni in centrul Iasului sa ia parte la manifestarile organizate de municipalitate de Ziua Nationala. Cu acest prilej, la Iasi a fost organizat un spectacol folcloric urmat de un ceremonial militar si religios, urmat de discursurile…

- Cu cat se va reduce populația rezidenta a Romaniei pana in 2060 Populația rezidenta a Romaniei se va reduce, pana in 2060, cu valori cuprinse intre 3,6 milioane persoane și 8,8 milioane persoane, iar populația feminina va continua sa fie predominata, conform unui studiu al Institutului Național de Statistica…

- O explozie puternica s-a produs, in aceasta dimineața (26 noiembrie), intr-un apartament de pe strada Bistriței din Piatra Neamț. Un barbat a fost ranit grav, dar, din fericire, explozia n-a fost urmata de incendiu. Inițial, angajații ISU au crezut ca este o problema la instalația de gaz metan a blocului…

- Lupta in instanta a debutat prost pentru Gica Hagi, care a reclamat un ex-deputat PDL, pe motiv ca nu si-ar fi platit sederea la hotelul Iaki. Completul de judecata a respins plangerea fostului decar al nationalei! CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania , va prezinta, in exclusivitate, detaliile povestii…

- Starea Regelui Mihai s-a stabilizat in ultimele patru zile, fiind capabil sa manance singur, recunoaște persoane și converseaza, transmite corespondentul din Elveția al televiziunii naionale . Regele Mihai și-a revenit in urma cu patru zile dupa criza pe care a avut-o și care a fost, potrivit Principesei…

- Elicopterul SMURD a intervenit la Focuri, unde a fost gasit un barbat in varsta de 40 de ani, cazut in strada inca din timpul serii precedente. Acesta prezenta hipotermie severa, cu o temperatura a corpului de 24 de grade, fiind gasit in stop cardiac. In ciuda eforturilor depuse de personalul medical,…

- Accident grav! O masina condusa de un politist de frontiera s-a ciocnit frontal cu un alt autoturism. Evenimentul rutier s-a produs, joi dimineata, la iesirea din municipiul Oradea. Potrivit ebihoreanul.ro , din primele informatii reiese ca unul dintre soferi, o femeie in varsta de 47 ani, a fost ranita…

- O studenta la UMF Iași s-a aruncat de la etaj. Tanara ar fi suferit o decepție in dragoste in urma cu doua saptamani, fapt care a determinat-o sa recurga la gestul extrem. Tanara, studenta la Universitatea de Medicina și Farmacie „Grigore T. Popa” a incercat sa se sinucida aruncandu-se in gol de la…

- Cel putin sase persoane au fost ranite vineri, dupa producerea unei explozii pe o cale ferata din Pakistan si pe care circula un tren de calatori.Trenul de calatori plecase din Quetta, captala Balucistanului si se indrepta spre orasul Lahore cand a fost detonata bomba, informeaza Romania TV.In urma…

- O masina lovita de tren gasita vineri noaptea la calea ferata, la Jucu, a pus in miscare politia, dupa ce soferul nu a fost gasit la locul accidentului. Sambata dimineata in jurul orei 5, politia a fost anuntata de la Unitatea de Primire a Urgentelor din Cluj-Napoca ca la spital s-a prezentat un barbat…

- Un barbat in varsta de 39 de ani și o fata de 14 ani, ambii din municipiul Fagaraș, au fost atacați de urs luni dimineața, aceștia avand plagi și zgarieturi, dar sunt conștienți, informeaza purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) Brașov, Ciprian Sfreja. "Incidentul…

- Inca un caz sfarșit in sicriu creeaza indignare in randul romanilor care spun ca sistemul medical din Romania ii omoara cu zile. Este și cazul unui barbat din Iași, care a ajuns la Unitatea de Primire Urgente de la Spitalul „Sfantul Spiridon“ in urma cu 16 zile, pentru a-și trata un deget de la un picior.

- Alexandru Ilioi, un barbat de 58, ajuns in Unitatea de Primire Urgente de la Spitalul „Sfantul Spiridon“ din Iași duminica, 1 octombrie, din cauza unor dureri la degetul mare de la piciorul drept, a murit. Barbatul in varsta de 58 de ani din Barnova si-a pierdut viata dupa aproape doua saptamani de…

- Fostul deputat Elena Udrea este audiata, joi, la comisia pentru controlul SRI. ”Am venit sa spun cum s-a construit acest stat paralel in Romania, in ultimii ani”, a spus ea, cand a ajuns la Parlament. Saptamana viitoare este așteptat la comisie și liderul PMP Traian Basescu. Elena Udrea a ajuns la comisie…

- Un copil de 12 ani s-a electrocutat in zona Combinatului din Hunedoara. In prezent, copilul se afla la Unitatea de Primire a Urgențelor de la spitalul din Hunedoara și va fi trimis cu elicopterul la Timișoara. ”In jurul orei 9:30, la Hunedoara, a avut loc un incident in urma caruia un baiat…

- Potrivit raportului intocmit de comisia de cercetare, intrunita dupa ce imaginile cu barbatul prabusit pe holul UPU Tulcea au ajuns pe internet, pacientul respectiv a fost adus pe targa la ora 16.18, dupa care s-a dat jos de pe targa si a iesit sa fumeze, fara sa fie inca predat de catre Serviciul…