- Moartea lui Alexandru Darie, fiul lui Iurie Darie, a venit ca un trasnet! Anca Pandrea, mama vitrega a regizorului, cu greu si-a gasit puterea sa spuna cateva cuvinte despre acest eveniment nefericit. Anca Pandrea a explicat de ce nu va participa la inmormantare, dar a si precizat ca va merge sa-si…

- Moartea lui Ducu Darie lasa un gol in Teatrul 'Bulandra', al carui director a fost atatia ani, dar si in comunitatea oamenilor de teatru, afirma fostul ministru al Culturii Ionut Vulpescu. El povesteste, intr-o postare pe Facebook, ca a lucrat alaturi de Darie la proiecte ce priveau teatrul…

- Instantanee sfașietoate au fost postate de Chris Simion la Facebook: regizoarea, in brațele colegului de breasla Ducu Darie, trecut de azi in neființa. Ea a invins in lupta cu cancerul de san, el a pierdut lupta cu ciroza. In ciuda bolii care-l macina, regretatul regizor Alexandru Darie a avut puterea…

- Cantareata Corina Chiriac spune ca a primit "cu multa durere" vestea mortii regizorului Alexandru Darie, acesta inscriindu-se pe o lista lunga de artisti care au plecat in eternitate. Intr-o declaratie acordata AGERPRES, ea a marturisit ca, "la 70 de ani, nu te gandesti ca un coleg de-al…

- Lucian Mindruța a scris despre moartea lui Alexandru Darie pe contul sau de Facebook. Jurnalistul a comentat ca deși avea mare nevoie de transplant, regizorul Ducu Darie nu a profitat de notorietatea sa pentru a fi ajutat in lupta cu boala. Ducu Darie s-a dus. Duceți-va sa vedeți "Coriolanus" la Bulandra,…

- Fiul actorului Iurie Darie, Ducu Darie, a murit astazi, dupa ce in ultimele doua saptamani a fost internat la Terapie Intensiva la Institutul Clinic Fundeni din Bucuresti. Stirea trista a decesului a fost confirmata de mama sa vitrega, actrița Anca Pandrea. Regizorul Alexandru (Ducu) Darie, in varsta…

- Alexandru, fiul regretatului actor Iurie Darie, a fost internat de urgența la spital, la secția de Terapie Intensiva a Institutului Clinic Fundeni din Bucuresti, acesta fiind diagnosticat cu ciroza și este pe listele de transplant hepatic, anunța a1.ro.Alexandru Darie, in varsta de 60 de ani,…

- Trupul neinsufletit al lui Marcel Toader a fost transportat astazi din Bucuresti la Constanta, acolo unde rudele si prietenii au venit sa-si ia la revedere. Printre cei prezenti s-a aflat si Raluca, mama lui Maximilian Toader.