- Purtatorul de cuvant al Guvernului, Nelu Barbu, a explicat ca miercuri a fost adoptata o hotarare referitoare la aprobarea notei de fundamentare privind necesitatea si oportunitatea acestui proiect, care are in vedere masuri de imbunatatire a sigurantei traficului prin amenajarea trecerilor la nivel…

- Accidentul de la trecerea la nivel cu calea ferata de la Fersig, produs acum cateva zile, in urma caruia un tanar de 20 de ani și-a pierdut viața redeschide discuția legata de semnalizarea acestor treceri. In locul in care s-a produs accidentul exista doar crucea Sfantului Andrei. In condiții de ceața…

- Un accident feroviar a avut loc miercuri dimineața, in jurul orei 09:00, pe raza municipiului Dej, la o trecere la nivel cu calea ferata. Potrivit informațiilor furnizate de Inspectoratul pentru Situații de Urgența „Avram Iancu” Cluj, accidentul s-a produs in zona industriala, la trecerea la nivel cu…

- Atenție șoferi! Traficul pe DN 1B va fi blocat in zona barierei de la Blejoi pentru lucrari la trecerea la nivel cu calea ferata. Lucrarile vor avea loc sambata, 8 iunie 2019, intre orele 09.00 și 21.00. Cumunicat IPJ Prahova: In ziua de 08.06.2019, intre orele 09:00-21:00, DN1B E577 – km 5+790,…

- Un accident feroviar a avut loc astazi, in jurul orei 09:15, pe raza localitații Lompirt, comuna Sarmașag, județul Salaj, la o trecere la nivel cu calea ferata. Potrivit informațiilor furnizate de Inspectoratul pentru Situații de Urgența „Porolissum” al județului Salaj, accidentul s-a produs la trecerea…