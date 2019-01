Transportatorii protestează vineri în faţa reprezentanţei Comisiei Europene de la Bucureşti Acest protest, care va coincide cu vizita presedintelui Comisiei Europene, Jean-Claude Junker, si a Colegiului Comisarilor care vor participa la Ceremonia oficiala de lansare a Presedintiei Romaniei la Consiliul Uniunii Europene, are ca scop constientizarea factorilor politici decidenti de la Bucuresti si Bruxelles cu privire la pericolul pe care il reprezinta adoptarea acestui nou pachet de reglementari care va inchide piata transporturilor vest europeana pentru transportatorii rutieri din est, prin masuri vadit protectioniste, inadmisibile intr-o piata libera cum se autocaracterizeaza Uniunea… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

