Transgaz obtine 60 milioane euro de la BERD pentru gazoductul BRUA

- Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD) acorda un imprumut de 278 de milioane de lei (60 de milioane de euro) pentru constructia unui nou gazoduct intre Romania, Bulgaria, Ungaria si Austria (BRUA), in vederea sprijinirii pietelor energetice regionale europene, se arata intr-un…

- OMV Petrom a participat la licitatia organizata de companiile de transport al gazelor din Romania si Ungaria (Transgaz si FGSZ) pentru rezervarea unei capacitati de transport al gazelor de aproximativ 4 miliarde mc gaze/an, prin conducta BRUA, insa a pierdut in fata a trei companii unguresti. In acest…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, nu are niciun fel de responsabilitate in chestiunea interconectarii sistemului de gaze Bulgaria - Romania - Ungaria si Austria si nu a semnat niciun document in aceasta privinta, a precizat miercuri liderul deputatilor ALDE, Varujan Vosganian.…

- Romania este al treilea producator european de gaz, al treilea de petrol si ocupa locul cinci la productia de carbune si cu toate acestea, ocupa abia locul 13 ca producator de energie electrica. Anul trecut, pe fondul unui consum de energie ridicat, s-a importat energie electrica. Este clar ca avem…

- Un consortiu condus de compania spaniola Reganosa, din care face parte si compania romaneasca de stat Transgaz, a depus oferta angajanta pentru achizitia participatiei de 66% in cadrul DESFA, transportatorul de gaze din Grecia. Din consortiu mai face parte si Banca Europeana pentru Reconstructie si…

- Producatorul de materiale de constructii Adeplast, controlat de Marcel Barbut, a inregistrat anul trecut afaceri de 92 milioane de euro, in crestere cu 20% fata de anul precedent, 8% din venituri venind din exporturi. „A fost o evolutie buna avand in vedere ca la momentul adoptarii bugetului ne-am…

- Banca Europeana pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) a realizat un studiu care ii privește direct pe cei nascuți in Romania comunista, dar și pe cei care au venit pe lume in anii in care regimul comunist se prabușea in Europa. Ineditul studiu al BERD arata ca aceia care s-au nascut in anii care…

- Uniunea Nationala a Transportatorilor Rutieri din Romania solicita Guvernului eliminarea supraaccizei la carburanti, atragand atentia asupra faptului ca firmele de transport rutier vor fi nevoite sa creasca tarifele de transport marfa, cu 20%, cu efecte directe si imediate asupra preturilor la raft…

- Compania greceasca de explorare si productie de hidrocarburi Energean Oil & Gas a anuntat ca a semnat un acord de credit in valoare de 180 milioane de dolari cu Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD), Banca pentru Comert si Dezvoltare a Marii Negre (BSTDB), EximBank Romania si Intesa…

- Plecarile romanilor in strainatate, inregistrate la punctele de frontiera, au fost in anul 2017 de aproape 20 de milioane, in crestere cu aproape 25% fata de 2016, 7 plecari din 10 fiind la volanul unei masini, au transmis vineri reprezentantii Institutului National de Statistica. Potrivit statisticienilor,…

- Banca Europeana pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) acorda Libra Bank un credit de 15 milioane de euro, bani care vor fi folosiți pentru finanarea intreprinderilor mici și mijlocii din Romania. „Suntem increzatori in derularea cu succes a primului nostru acord cu Banca Europeana pentru Reconstructie…

- Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD) a investit peste jumatate de miliarde de euro in economia romaneasca in 2017. Banca a sustinut anul trecut 29 de proiecte cu investitii in datorii si actiuni, in valoare de 546 milioane euro. Din aceasta finantare, 93% a fost acordata sectorului…

- Ministrul Mediului de Afaceri se lauda cu doua fabrici din Cluj Unitatea de producție a componente pentru avioane Sonaca, creata in comuna Moldovenești, presupune o investiție de 12 milioane de euro și va crea 200 de locuri de munca, potrivit raportului pe 2017 al ministrului Ilan Laufer. Sonaca…

- Ziua Unirii Principatelor Romane, 24 ianuarie, a fost stabilita prin lege ca fiind zi nelucratoare. Cele 14 zilele – sarbatori legale, zile nelucratoare care se acorda in Romania, in 2018, sunt, in ordine cronologica: 1 și 2 ianuarie, luni și marți, primele doua zile din an…

- Banca Transilvania a devenit actionar al Victoriabank, a treia cea mai mare banca din Republica Moldova, avand o participatie de peste 66% impreuna cu Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare, se arata intr-un comunicat al bancii comerciale publicat pe site-ul Bursei de Valori Bucuresti (BVB).…

- 300 de milioane de euro de la BERD, pentru metrou Banca Europeana de Reconstructie si Dezvoltare a decis luni sa aloce aproximativ 300 de milioane de euro pentru a completa sprijinul financiar necesar constructiei magistralei de metrou 6 pâna la Otopeni, proiect a carui valoare este…

- Banca Europena pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD) va acorda asistenta tehnica pentru consolidarea sectorului de apa si apa uzata din Romania printr-un contract de 2,2 milioane de euro. „Acordul de servicii pentru consolidarea sectorului de apa si apa uzata din Romania” va fi propus pentru finantare…

- In 2016, gospodariile din Uniunea Europeana (UE) au alocat 4,9% din cheltuielile totale de consum pentru imbracaminte și incalțaminte. Asta inseamna o cheltuiala totala de 395,4 miliarde euro sau echivalentul a 800 de euro pe cap de locuitor UE. De altfel, la nivel european, cheltuielile anuale pentru…

- Banca Europeana de Reconstructie si Dezvoltare (BERD) va finanta cu 300 de milioane euro realizarea liniei de metrou M6, care va lega Bucurestiul de aeroportul Henri Coanda, proiectul de 1,391 miliarde euro...

- Banca Europeana pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) acorda un imprumut de 65,7 milioane de lei Primariei Sibiu pentru pentru achizitia a 50 de autobuze noi, cu emisii reduse. Finantarea face parte din programul SMART al BERD (Romania Framework for Sustainable Mobility and Access to Road Transport),…

- Interconectarea retelei de inalta tensiune Saptamana trecuta, Republica Moldova a semnat un acord istoric, care, odata dus la final, va reduce dramatic gradul de dependenta al tarii de energia electrica din Est si va uni practic tara cu Romania si Uniunea Europeana. Banca Europeana pentru Reconstructie…

- Romania a cheltuit doar 2% din banii europeni alocați programarii 2014-2020, reprezentand 936,3 milioane euro, iar state precum Bulgaria și Polonia au avut 9%, respectiv 8%, potrivit datelor Comisiei Europene, citate de Agerpres. Cea mai mare parte a sumei cheltuite a fost prin Fondul de Coeziune, respectiv…

- Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD), Uniunea Europeana (UE), Banca Europeana de Investitii (BEI) si Banca Mondiala ofera un pachet de finantare in suma de 270 de milioane de euro pentru a asigura interconectarea permanenta intre retelele electrice din Moldova si Romania, potrivit…

- Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD) continua dezvoltarea investitiilor de eficienta energetica in sectorul rezidential din Romania prin acordarea unui nou imprumut de 206 milioane de lei (echivalentul a 45 milioane de euro) catre UniCredit Bank, se arata intr-un comunicat, remis…

- BERD finanteaza achizitia a 105 autobuze noi in Brasov, printr-o investitie care vizeaza beneficiile de mediu si principiile comerciale in domeniul serviciilor publice, anunța, intr-un comunicat Banca Europeana pentru Reconstrucție și Dezvoltare.

- Banca Europeana de Investitii (BEI) a anuntat joi ca va acorda primul sau credit in lei catre o companie din Romania, respectiv un imprumut echivalent cu 50 de milioane de euro, care va fi acordat companiei Transgaz.

- Un studiu comandat de Banca Europeana pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) arata ca aceia care s-au nascut în anii care au marcat caderea comunismului în statele din Europa Centrala și de Est, printre care și România, sunt mai scunzi

- Moldovenii care muncesc legal în Turcia vor putea beneficia de pensii, potrivit Acordului în domeniul securitații sociale dintre Republica Moldova si Republica Turcia, ce va fi publicat mâine în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, transmite MOLDPRES. Totodata,…

- Premier Mihai Tudose congratulated on Wednesday, at the beginning of the government meeting, the Ministries of Economy and Energy, as well as national gas transmission company Transgaz on the signing of the the contract for the execution of the Bulgaria - Romania - Hungary - Austria (BRUA) gas pipeline,…

- Majoritatea cetațenilor central și est-europeni se opun politicii Uniunii Europene in domeniul migrației și tot mai multe persoane din regiune sprijina poziția Ungariei care este impotriva acestei politici, releva un sondaj de opinie realizat recent de institutul Nezopont, citat miercuri de MTI.…

- Un nou gazoduct strategic, în lungime de peste 500 de kilometri, va parcurge teritoriul României în cadrul proiectului european care va interconecta retelele de gaze naturale din Bulgaria, România, Ungaria si Austria. Contractele pentru lucrarile de executie s-au…

- Black Friday, cel mai mare eveniment de shopping din an, organizat de eMAG pe 24 noiembrie in Bulgaria și Ungaria, a adus peste 3,5 milioane de vizite pe site-urile eMAG.bg și eMAG.hu. Clienții eMAG au comandat aproximativ 500.000 de produse in valoare totala de peste 162 milioane de lei (cca 35 mil.euro).…

- Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD) va acorda pana la finele anului curent cea de-a doua tranșa de imprumut destinat reabilitarii Cailor Ferate din Moldova (CFM). Despre aceasta a anunțat vicepresedintele BERD, Alain Pilloux, in cadrul unei intrevederi cu premierul Pavel Filip,…