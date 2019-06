Traian Băsescu, reacție după documentele publicate de Antena 3 „Dosar CNSAS. Am luat nota de faptul ca Antena 3 a prezentat documente din dosarul intocmit de CNSAS si trimis la instanta pentru a se stabili prin hotarare judecatoreasca daca am fost colaborator al securitatii sau nu. Fac precizarea ca nu exista un angajament semnat de mine nici in dosarul inscriptionat cu numele meu si nici pe microfilmul dosarului. De asemenea nici in dosar si nici pe microfilm nu exista documente scrise de mine sau chitante care sa ateste plati efectuate de fosta securitate catre mine si prin care s-ar fi putut atesta calitatea de colaborator", a scris, pe contul sau de… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

