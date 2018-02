Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Justiției, Tudorel Toader, a vorbit intr-un interviu acordat miercuri in Parlamentul European despre avizul solicitat de catre Inalta Curte de Casație și Justiție, Comisiei de la Veneția pe cele trei legi ale justiției modificate in Parlament. „Sunt membru al Comisiei de la Veneția de 4 ani,…

- Presedintele Partidului Miscarea Populara (PMP), Traian Basescu, a afirmat vineri, la Sinaia, ca nu sustine introducerea unui prag pentru infractiunea de abuz in serviciu, deoarece o astfel de masura ar ”permite multor ticalosi sa scape”. In schimb, a precizat ca direste definirea acestei infractiuni,…

- George Maior, Florian Coldea, Traian Basescu, Calin Popescu-Tariceanu si Victor Ponta vor fi audiați in cadrul Comisiei parlamentare pentru controlul activitatii SRI. Anunțul a fost facut miercuri, de senatorul PSD Claudiu Manda, presedintele comisiei parlamentare. El a mai spus ca Liviu Dragnea,…

- Partidul National Liberal a apreciat marti, dupa ce Curtea Constitutionala a Romaniei a admis patru obiectii privind proiectul de modificare a Legii 304/2004, ca decizia de fond asupra sesizarilor de neconstitutionalitate ar fi trebuit luata ulterior unui punct de vedere exprimat de Comisia de la…

- Purtatorul de cuvant al PNL, Ionel Danca, sustine ca decizia CCR in privinta Legii 304/2004 privind organizarea judiciara este o victorie partiala si considera regretabila respingerea solicitarii de sesizare a Comisiei de la Venetia, potrivit Agerpres. Vezi și: Lovitura de teatru la DNA: Arsene…

- Mai multe grupuri civice au transmis urmatoarea solicitare catre Președintele Romaniei și Comisia de la Veneția: Domnule Președinte Klaus Iohannis, Sunteți, conform Constituției, singurul mediator chemat sa acționeze atunci cand intervine o criza in funcționarea autoritaților publice. Mai mult, art.…

- Reprezentanții organizațiilor civice s-au intalnit cu premierul Mihai Tudose. Reprezentantii organizatiilor civice au precizat ca au avut catre premier trei solicitari: sesizarea Comisiei de la Venetia privind legile justitiei si in viitor asupra modificarii Codurilor penale, prorogarea aplicarii legilor…

- Reprezentantii organizatiilor civice au precizat ca au avut catre premier trei solicitari: sesizarea Comisiei de la Venetia privind legile justitiei si in viitor asupra modificarii Codurilor penale, prorogarea aplicarii legilor justitiei prin Ordonanta de Urgenta pana cand Comisia de la Venetia isi…

- 'Astazi este o zi trista pentru Romania si pentru toti cetatenii romani care au protestat in strada pentru a apara independenta justitiei. Separarea puterilor in stat este un pilon al democratiei. Sistemul de justitie nu ar trebui pus niciodata sub control politic intr-un stat membru al Uniunii Europene.…

- Asociatia Forumul Judecatorilor din Romania solicita Curtii Supreme sa ia mai multe masuri in cazul Legii303/2004 statului procurorilor si judecatorilor, care a fost adoptata saptamana aceasta in Senat. Judecatorii cer sesizarea Presedintelui Romaniei pentru trimitere spre reexaminare, sesizarea CCR …

- Scandal in Senat, pe legile justiției. Președintele PMP, Traian Basescu a cerut in ședința de plen in care pe ordinea de zi se afla toate cele trei proiecte din pachetul de reforma a justiției, deși nu au rapoartele finalizate, sa se retraga din dezbatere aceste legi. Propunerea a fost respinsa, iar…

- Grupul parlamentar al PMP a parasit marti plenul Senatului, ca urmare a respingerii prin vot a propunerii senatorului Traian Basescu de a fi retrase legile Justitiei de pe ordinea de zi. USR a solicitat, in prima faza, retrimiterea la Comisia de specialitate a legilor Justiției, apoi sesizarea Comisiei…

- "Sectia de investigare a unor infractiuni din Justitie este condusa de un procuror sef. Sectia de investigare a unor infractiuni din Justitie functioneaza cu un numar maxim de 25 de posturi, din care 10 posturi de procuror si 15 posturi de personal auxiliar de specialitate si personal economic si…

- Legile Justiției | Sectia de investigare a unor infractiuni din Justitie, condusa de un procuror sef Comisia speciala pentru legile Justitiei a inceput, luni seara dezbaterile la proiectul care modifica Legea 304/2004 privind organizarea judiciara, dupa ce, in prealabil, a dezbatut timp de noua ore…

- Plenul Camerei Deputatilor a adoptat miercuri, pe articole, proiectul de modificare a Legii 304/2004 privind organizarea judiciara. Comisia parlamentara speciala pentru legile Justitiei a adoptat o serie de modificari la acest proiect de lege, cea mai importanta dintre acestea fiind infiintarea Sectiei…

- Organismul anticorupție al Consiliului Europei (GRECO) a decis sa ceara Romaniei informații privind modificarile la legile justiției, pana in 15 ianuarie 2018. Aceste informații vor fi analizate la reuniunea GRECO din martie, urmand sa fie facute și evaluari urgente ale proiectelor privind sistemul…

- "Opinia Comisiei de la Venetia in chestiunea articolului 7 din Legea Educatiei din Ucraina - care vizeaza utilizarea limbilor persoanelor apartinand minoritatilor nationale si a altor limbi, inclusiv a celor apartinand minoritatii romane - confirma punctul de vedere exprimat de Romania in aceasta chestiune.…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, participa, sambata, la lucrarile Comisiei de la Venetia, precizand, pe pagina sa de Facebook, ca a prezentat evolutiile legislative din Romania referitoare la legile justitiei. „Comisia de la Venetia – sesiunea de lucru din data de 9 decembrie 2017: 1. Am dat curs…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, participa, sambata, la lucrarile Comisiei de la Venetia, precizand, pe pagina sa de Facebook, ca a prezentat evolutiile legislative din Romania referitoare la legile justitiei.

- Dana Garbovan a scris pe Facebook, in aceasta dimineața, urmatoarele: ”Domnul Catalin Predoiu induce in eroare opinia publica prin omisiune, lasand sa se inteleaga ca UNJR ar fi trimis Comisiei, la miez de noapte, propuneri privind infiintarea si functionarea Sectiei pentru Investigarea Infractiunilor…

- Procurorul general, Augustin Lazar, a declarat ca magistratii sunt hotarati sa apere independenta Justitiei si pregatesc parghiile legale pentru a contracara ceea ce se intampla in Parlament, unde Puterea amputeaza Legile Justitiei. Intrebat de un jurnalist, daca procurorii au parghii legale…

- Comisia speciala pentru Legile justitiei a adoptat, joi, infiintarea „Sectiei de investigare a unor infractiuni din Justitie”, PNL si USR votand impotriva. „In cadrul PICCJ se infiinteaza si functioneaza Sectia de investigare a unor infractiuni din justitie care are competenta exclusiva de a efecuta…

- Dezbaterile pe marginea proiectului de modificare a Legii de organizare judiciara s-au reluat joi in Comisia speciala pentru legile Justitiei, in conditiile in care PSD si-a schimbat punctul de vedere asupra Statutului magistratilor, adoptat de comisie saptamana trecuta. UPDATE 16.00: Secția pentru…

- Comisia parlamentara de specialitate privind Legile Justiției, condusa de Florin Iordache, dezbate și voteaza in ședința de joi, modificarile Legii 304/2004 privind organizarea judiciara. O propunere a Uniunii Judecatorilor din Romania (UNJR), inregistrata miercuri noapte, prevede inființarea unei Secții…

- Comisia pentru legile justiției și-a reluat, joi, dezbaterile pe legea nr. 304/2004, privind organizarea judiciara. De asemenea, s-a mai decis ca in zilele de doliu național, pe 14, 15 și 16 decembrie, comisia sa iși suspende lucrarile. Comisia pentru legile justiției a revenit la dezbaterile pe a…

- Mai multe comisii din cadrul Consiliului Societatii Civile pe linga Presedintele Republicii Moldova au desfasurat sedinte pe marginea actiunilor desfasurate pe teritoriul Republicii Moldova de catre cetateanul roman Traian Basescu, anunta Dodon pe contul sau de Facebook. "Aceste comisii solicita…

- Presedintele Uniunii Nationale a Judecatorilor din Romania (UNJR), Dana Girbovan, sustine ca Sectia speciala pentru investigarea infractiunilor comise de judecatori si procurori, care urmeaza sa fie infiintata in cadrul Parchetului General, este "total protejata de orice decizie a vreunui om politic".…

- Dupa controverse, mult tam-tam și dispute interminabile, Comisia speciala din Parlament a finalizat, in seara zilei de 29 noiembrie, proiectul de modificare a Legii 303/2004 – privind statutul judecatorilor și procurorilor, trimițandu-l spre adoptare in prima camera. Acesta este primul din cele trei…

- Liderul PNL, Ludovic Orban, a anunțat ca in grupurile PNL s-a acceptat trimiterea unei solicitari pentru un punct de vedere catre Comisia de la Veneția pe legile justiției. Liberalii vor solicita o urgentare din partea Comisiei de la Veneția, astfel incat in ședința plenara din 8-9 decembrie sa se poata…

- Schimbarile aduse Codului fiscal, in special cele legate de transferul contribuțiilor sociale de la angajator la angajat, și plata defalcata a TVA vor crea haos de la 1 ianuarie 2018, iar Romania va intra intr-un con de umbra in ceea ce privește investițiile straine majore, a declarat, miercuri,…

- Parlamentarii USR se declara nemultumiti, dar decisi sa "lupte pana la capat" in lucrarile Comisiei speciale pentru domeniul justitiei, in care se discuta propunerea legislativa de modificare a Legii privind statutul judecatorilor si procurorilor, spre deosebire de membrii PNL si PMP care au parasit…

- ”Sesizeaza comisia de la Venetia pentru ce? Pentru ca noi deocamdata, vedeti, discutam pentru elaborarea unui raport. Putem solicita un punct de vedere al comisiei de la Venetia intreband ce? Daca vor fi chestiuni pentru care este necesar un punct de vedere al Comisiei de la Venetia, atunci vom trimite,…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a anuntat luni ca PNL va solicita un punct de vedere Comisiei de la Venetia in ceea ce priveste modificarile p ecare PSD si ALDE intentioneaza sa le aduca legilor justitiei, el adpugand ca va invita Comisia sa faca o vizita in Romania.

- Comisia speciala care se ocupa de legile din domeniul justiției a respins, miercuri, propunerea PNL de solicitare a unui aviz din partea Comisiei de la Veneția pe proiectul de modificare a legilor justiției și de realizare a unui studiu de impact pentru același proiect. Propunerile au venit in timp…

- Miercuri incepe modificarea legilor Justitiei in comisia special constituita la Parlament si condusa de Florin Iordache (PSD), fostul ministru al Justitiei care a demisionat dupa adoptarea OUG 13. Iordache a anuntat ieri pasii importanti ai adoptarii celor trei legi si a sustinut ca nu va mai fi sesizata…

- Kelemen Hunor: Avertismentele legate de independența Justiției trebuie tratate in mod serios Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat miercuri, ca majoritatea constatarilor din raportul MCV sunt corecte și la obiect și trebuie luate ca atare, iar avertismentele privind independența Justiției trebuie…