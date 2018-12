Stiri pe aceeasi tema

- CHIȘINAU, 30 nov – Sputnik. Site-ul Mes Opinions spune ca un președinte „trebuie sa multumeasca peste 50 la suta din populație (100 procente este ideal)”. Nu mai puțin de 390 de mii de utilizatori de Internet au semnat aceasta petiție și au facut comentarii. © AFP 2018 /…

- Francezii care sunt prinsi ca fumeaza marijuana ar putea scapa mai ușor, chiar și de inchisoare, dupa ce Parlamentul a aprobat un proiect de lege in acest sens, initiat de partidul președintelui Emmanuel Macron, proiect care urmeaza sa intre si la votul final. Astfel, francezii care vor fi prinsi ca…

- Franta si Germania au detaliat miercuri primele etape in cadrul proiectelor lor de aparare comuna, avionul de lupta (Scaf) si tanc de lupta ale viitorului, salutand o 'etapa decisiva pentru apararea europeana', potrivit AFP. Aceasta 'arata ca Franta si Germania isi pot uni…

- Peste 70 de lideri politici din intreaga lume, intre care și președintele american Donald Trump, cel rus Vladimir Putin, cancelarul german Angela Merkel, dar și șeful statului Klaus Iohannis, participa la Paris la celebrarea a 100 de ani de la incheierea Primului Razboi Mondial. Astfel, duminica (11/11/2018),…

- Presedintii Frantei si SUA, Emmanuel Macron si Donald Trump, s-au intalnit sambata la Paris si au incercat sa calmeze divergentele dupa ce presedintele american a calificat drept ''jignitoare'' propunerea omologului sau francez de a se crea o ''armata europeana'', potrivit…

- ”Statul trebuie sa actioneze in mod consecvent contra excluderii, antisemitismului, rasismului si extremismului de drepta”, a apreciat cancelarul Angela Merkel intr-un discurs pe care l-a sustinut in cea mai mare sinagoga din Germania, la Berlin.Sefa Guvernului, imbracata complet in negru,…

- Doar 26% dintre francezi au declarat ca au incredere in presedintele Emmanuel Macron, conform unui nou sondaj de opinie publicat miercuri, scrie Politico, informeaza News.ro.Astfel, este vorba de o scadere cu 4% fata de luna trecuta, iar acest declin vine dupa o remaniere a cabinetului care…

- Fostul presedinte socialist Francois Hollande a pledat joi, cu ocaiza marcarii a 60 de ani de la adoptarea Constitutiei celei de-a V-a Republici, in favoarea desfiintarii postului de premier, cu scopul de a avea un singur ”sef de Executiv” si in favoarea dotarii Parlamentului cu puteri apropiate…