Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul National pentru Studierea Arhivelor Securitatii (CNSAS) arata in documentele depuse la Curtea de Apel Bucuresti ca fostul presedinte Traian Basescu a dat note informative ce ar fi dus la mentinerea in tara a unui coleg de la Marina. Curtea de Apel Bucuresti a admis jurnalistilor accesul la…

- CNSAS sustine in documentele trimise instantei ca Traian Basescu ar fi inceput sa-si toarne colegii la Securitate inca din primul an de studentie la Institutul de Marina, in 1972, arata G4Media Cererea CNSAS adresata Curtii de Apel prin care cere instantei sa constate calitatea de colaborator al Securitatii…

- Jurnaliștii Dela0.ro au stat de vorba cu unul dintre foștii colegi de facultate ai lui Traian Basescu, turnat de catre acesta la Securitate in anii studenției petrecute la Institutul de Marina. Il cheama Ion Bargau și, de cand a aflat de conținutul și autorul delațiunii care il vizeaza, e un pachet…

- STIRIPESURSE.RO a intrat in posesia documentelor complete pe care CNSAS le-a trimis in instanța, in dosarul in care il acuza pe Traian Basescu de colaborare cu fosta Securitate.DOCUMENTELE fotocopiate pot fi vazute AICI Documentele, prezentate parțial și de Antena 3, cuprind doua note…

- Jurnaliștii Dela0.ro au stat de vorba cu unul dintre foștii colegi de facultate ai lui Traian Basescu, turnat de catre acesta la Securitate in anii studenției petrecute la Institutul de Marina. Il cheama Ion Bargau și, de cand a aflat de conținutul și autorul delațiunii care il vizeaza, e un pachet…

- Detaliile delatiunilor lui Petrov sunt sordide. Sunt prezentate in notele sale informative multe consideratii de ordin moral cu privire la actiunile si motivatiile colegilor Bargau si Dimitriu din Institutul de Marina. E analizat comportamentul lor – le sunt analizate si planurile de viitor, pe care…

- Traian Basescu a reacționat, pe Facebook, dupa ce Antena 3 a prezentat duminica seara doua note informative catre Securitate semnate cu numele conspirativ ”Petrov” despre care a spus ca ar fi fost date de fostul președinte al Romaniei. Documentele respective ar fi de pe vremea cand acesta era student…

- Antena 3 a prezentat, duminica seara, o serie de documente care ar dovedi faptul ca Traian Basescu a fost colaborator al Securitații, folosind pseudonimul Petrov. Este vorba despre doua note informative date de Traian Basescu despre doi elevi de la Institutul de Marina.Traian Basescu si-a…