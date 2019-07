Stiri pe aceeasi tema

- O tripla campioana la judo, din Olanda, a murit duminica, la varsta de 22 de ani. Kim Akker a murit in urma unei explozii a unei instalații de gaz, in casa ei din Playa del Carmen, Mexic, unde locuia de un an, scr...

- O fosta campioana la judo a murit in urma unei explozii care a avut loc in apartamentul in care locuia in Mexic. Olandeza Kim Akker avea doar 22 de ani. Se retrasese din competiții in anul 2017 din cauza unor leziuni la picior. Kim a murit in urma unei explozii produse in apartamentul pe care il inchiriase…

- Tragedie aviatica. Doua avioane s-au ciocnit in aer. Toate persoane dintr-un avion au murit pe loc Doua persoane au murit dupa ce un avion de mici dimensiuni s-a prabusit in Olanda in urma coliziunii cu alta aeronava, anunta serviciile de interventie, citate de cotidianul Le Figaro. Oferta de nerefuzat: Hotel…

- O petrecere de nunta s-a terminat tragic, in Mexic. Mirele a fost impușcat și a murit la scurt timp, la spital, din cauza ranilor grave. Tragedia a avut loc in localitatea Villa Victoria din Mexic. In mijlocul petrecerii de nunta s-a iscat o discuție aprinsa intre mai mulți invitați, care a degenerat.…

- Un elicopter militar s-a prabusit in Mexic, la aprope 89 de kilometri de Japan de Sierra, Queretaru. Aparatul de zbor fusese trimis pentru stingerea unui incendiu de vegetatie, dar totul s-a incheiat tragic. Cele cinci persoane care se aflau la bord au murit.

- Jonathan Escarzaga, in varsta de 36 de ani, a fost descoperit mort in apartamentul sau in luna februarie. In corpul lui nu s-au gasit urme de droguri, dar poliția n-a dezvaluit niciodata cauza decesului barbatului. Administratorul blocului in care a locuit Escarzaga a chemat o firma care se ocupa…

- O femeie din localitatea Nicolae Balcescu, județul Teleorman, a murit, sambata, dupa ce in locuința ei a explodat o butelie. Explozia a fost urmata de un incendiu, transmite Mediafax.Incidentul s-a produs sambata intr-o casa din localitatea Nicolae Balcescu, județul Teleorman, și a fost anunțat,…

- Cel puțin 14 oameni au murit intr-un accident aviatic in Mexic, potrivit rapoartelor. Se crede ca avionul privat transporta 18 persoane din Las Vegas, unde au vizionat meciul de box a lui Saul 'Canelo' Alvarez...