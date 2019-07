Stiri pe aceeasi tema

- Patru tineri romani au avut parte de un sfarșit cumplit, duminica, dupa ce mașina in care se aflau s-a izbit de un parapete și apoi s-a rasturnat, in zona localitații Sant’Andrea, regiunea Forli-Cesena, Italia. Potrivit ilrestodelcarlino.it, tragicul accident s-a petrecut duminica dimineața, in jurul…

- Trei români au murit, iar alti patru au fost grav raniti, sâmbata, dupa ce masina în care se aflau a intrat în coliziune cu un camion pe o autostrada din apropierea orasului Novy-Chevrieres din Franta.

- Durere fara margine intr-o familie de romani! Doi frați stabiliți in Italia au fost spulberați de natura, in timp ce se adaposteau sub un copac, in timpul unei furtuni. Oamenii se aflau la pescuit, iar acasa ii așteptau soțiile și copiii