- Rapper-ul american Fredo Santana a murit la varsta de doar 27 de ani. Deocamdata, cauza decesului este necunoscuta. Cantaretul a fost gasit fara suflare la resedinta lui din Los Angeles, iar autop...

- Cantaretul de muzica rock american Tom Petty a murit din cauza unei insuficiente organice multiple provocate de o supradoza de medicamente accidentala, se arata intr-un raport facut public de institutul de medicina legala din Los Angeles, transmite Reuters.

- Cantaretul american Tom Petty a murit de o supradoza de medicamente, mai ales fentanyl, un opiaceu puternic aflat si la originea mortii lui Prince, in conditiile in care derivatele din opiu fac ravagii in SUA.

- Un autobuz a izbucnit în flacari în nord-vestul Kazakhstanului, iar în urma incidentului au murit 52 de oameni, a spus ministrul de Interne. Doar cinci persoane au reușit sa scape, fiind tratate de echipajele de salvare, conform BBC. Potrivit presei locale,…

- Un barbat de 58 de ani a murit in noaptea de luni, 15 spre azi, 16 ianuarie pe strada Alecu Russo din Satu Mare. Ambulanțierii ajunși la fața locului nu au mai putut face nimic pentru a salva viața victimei. Cel mai probabil acesta a cazut de la etajul unui bloc. „Azi dimineața in jurul […]

- Doliu in lumea muzicii internationale! „A murit subit astazi”, au confirmat surse apropiate cantaretei, fara a oferi alte detalii. Solista trupei The Cranberries, Dolores O’Riordan, a murit la Londra, la varsta de 46 de ani, anunta surse citate de presa britanica. ”Solista a murit subit astazi, la Londra”,…

- Arbitrul Pavel Zeman a incercat sa se fereasca de bila de metal aruncata de un tanar sportiv, insa nu a reusit. Medicii au incercat sa il resusciteze timp de aproximativ 50 de minute, fara succes. Potrivit cotidianul As, arbitrul avea 76 de ani. Concursul a fost suspendat si politia a deschis…

- Un tânar a decedat miercuri la spital dupa ce acesta a pierdut controlul asupra autoturismului pe care îl conducea marți seara, intrând în coleziune cu un stâlp de metal.

- O tanara din Roman aflata in a 21-a saptamana de sarcina a murit la spitalul de Boli Infectioase din Iasi, medicii sustinand ca femeia a ajuns tarziu la aceasta unitate medicala, dupa ce a fost internata in alte trei spitale. Tanara in varsta de 27 de ani a ajuns luni la spitalul din Roman dupa ce a…

- Lumea fotbalului a primit o veste cutremuratoare! Internationalul hondurian Juan Carlos Garcia a încetat din viata la doar 29 de ani. Acesta a fost rapus de o boala cumplita, potrivit spynews.ro. Nascut la 8 martie 1988, Juan Carlos Garcia a fost rapus de leucemie, boala cu care…

- Accident rutier tragic in Peru. 48 de oameni au murit dupa ce autocarul in care se aflau s-a ciocnit violent de un camion si a cazut de pe o stanca de la o inaltime de aproximativ o suta de metri.Alte sase persoane care se aflau in autobuz au ajuns la spital in stare grava.

- Potrivit ISU Prahova, un incendiu a izbucnit, duminica seara, intr-o casa particulara din comuna Ivoarele. Incendiul se manifesta pe o suprafata de aproximativ 150 de metri patrati si arde generalizat. Pentru lichidarea flacarilor intervin patru autospeciale. In locuinta a fost gasit…

- Tragedie in prima zi a anului! Un barbat, iar alte cinci persoane sunt ranitea murit intr-un accident teribil Un barbat a murit, iar alte cinci persoane sunt ranite, in urma unui accident produs, luni, pe DN 11, in judetul Covasna, dupa ce un sofer a intrat pe contrasens si s-a ciocnit frontal cu masina…

- Sergiu Curca, un tanar in varsta de 22 de ani, interpret de muzica populara, s-a sinucis, luni, fiind gasit spanzurat in locuinta sa din orasul Lipova, judetul Arad, informeaza mediafax.ro. Tanarul artist in varsta de 22 de ani a fost gasit spanzurat luni dupa-amiaza, in locuinta sa din orasul Lipova,…

- Potrivit reprezentantilor Serviciului Judetean de Ambulanta Constanta, cadrele medicale au fost solicitate sa intervina duminica seara la un accident rutier produs in orasul Navodari, un copil in varsta de sase ani fiind lovit in timp ce traversa strada. Echipa medicala a mers pe strada Liliacului,…

- O fetita de 6 ani a murit, duminica seara, dupa ce a fost lovita pe o strada de catre o masina, in Navodari, judetul Constanta, informeaza MEDIAFAX.Potrivit Serviciului Judetean de Ambulanta Constanta, copilul a intrat in stop cardiac imediat dupa impact. Fetita nu a mai fost dusa la…

- O noua veste devastatoare lovește lumea boxului românesc. Georgian Tudor, campion european și mondial la box, în vârsta de doar 22 de ani, a murit, joi seara, în urma unui tragic accident rutier petrecut în localitatea prahoveana Cocoraștii Colț, scrie Libertatea.…

- Tragedie in Spania: Larisa a murit chiar in ziua de Craciun! Prietena ei face un apel disperat pe Facebook: "Va rog, dati share, sa putem lua legatura cu fratii ei!", potrivit jurnaldinromania.ro. O tanara face a facut un apel diesperat pe Facebook, dupa ce buna ei prietena, Elena Larisa Berchea,…

- Tragedie in muntii Alpi din Elvetia. Trei oameni au murit in urma unor avalanșe. Victimele sunt doi barbati si o femeie, cu varste cuprinse intre 29 si 39 de ani. Doi dintre ei erau turisti din Elvetia, iar unul din Franta.

- Mai mult de 30 de oameni si au pierdut viata dupa ce un incendiu urias a izbucnit la un centru comercial din sudul Philipinelor. Cele 37 de persoane erau agenti de call center care lucrau la Research Now Survey Sampling International SSI , o agentie de preluare a afacerilor ce avea sediul in mall ul…

- Cosmin Ionuț, un tanar de doar 28 de ani din Buzau, a murit aseara in propria locuința. Acesta facea baie cu prietena sa, Andreea P., in varsta de de 21 de ani, cand s-au intoxicat cu gazul scapat de la o butelie.

- Tragedie in prag de Sarbatori. Doi tineri care urmau sa se casatoreasca au murit carbonizati in urma unui incendiu violent care le-a cuprins casa. Drama in doua familii din satul bihorean Draganesti. Doi tineri care urmau sa se casatoreasca, o fata de 25 de ani si logodnicul ei in varsta de 23 de…

- Tragedie fara margini intr-un sat din judetul Bihor! Madalina si Marius, doi logodnici, au murit carbonizati in noaptea de joi spre vineri, dupa ce un incendiu a cuprins casa in care erau. Tatal tinerei de 25 de ani a suferit arsuri, insa atat el, cat si sotia sa au reusit sa iasa din locuinta care…

- Accident dramatic in raionul Hincesti. Trei oameni si-au pierdut viata, iar alti trei, printre care un copil, au ajuns la spital, dupa ce microbuzul in care se aflau s-a ciocnit violent cu un camion.

- Tragedie in lumea sportului din Romania. Unul dintre cei mai apreciati voleibalisti si-a pierdut viata, potrivit gds. Lucian Matușoiu, fost voleibalist la Universitatea Craiova, a decedat intr-un grav accident. Accidentul a avut loc in judetul Mehedinti si se pare ca fostul sportiv a adormit la volan,…

- Lucian Matusoiu, fost mare voleibalist al Universitatii Craiova s a stins din viata, la doar 54 de ani, dupa un accident rutier petrecut in localitatea Butoiesti, din judetul Mehedinti. Potrivit IPJ Mehedinti, accidentul s a produs dupa ce Lucian Matusoiu, care se deplasa din directia Strehaia ndash;…

- Cantaretul-simbol al muzicii franceze a compus piesa "La Chanson du Roumain" inspirat de muzica Fratilor Petreus, pe versurile sensibile ale unuia dintre cei mai buni textieri cu care a colaborat: Philippe Labro.

- Tragedie fara margini in politica romaneasca. Un fost om politic marcant din Romania anilor '90 a incetat din viata. Este vorba despre fostul deputat, Emil Putin, unul dintre politicienii marcanti ai Aradului postdecembrist. Acesta a incetat din viata dupa o grea suferinta.Citește și: Mediul…

- Cunoscutul artist trece prin momente deosebit de grele, dupa ce a pierdut-o pe cea care i-a dat viata. De altfel, Elton John a ales sa isi anunte fanii, prin intermediul unei retele de socializare, despre plecarea din aceasta lume, in dimineata zilei de luni, a mamei sale. Sheila Farebrother avea 92…

- Clipe dramatice pentru Elton John. Cantaretul britanic a pierdut-o azi pe cea mai importanta persoana din viata lui - pe mama sa. Sheila Eileen Dwight a murit in aceasta dimineata. Iar artistul a dat frau liber emotiilor pe pagina sa personala de Instagram. Durerea este cu atat mai mare cu cat cei doi…

- Un copil in varsta de 12 ani a murit electrocutat, sambata dupa-amaiza, in halta de cale ferata din satul Inotesti, in judetul Prahova. Primele date arata ca baiatul s-a urcat pe un tren, iar cand au ajuns la el echipajele de prim ajutor era inconstient, fiind electrocutat.

- UPDATE: In urma accidentului, un tanar de 27 de ani din localitate a murit , iar altul se afla in stare foarte grava, doctorii nu-i dau mari șanse de supraviețuire, el se afla internat la spitalul din Vișeu. Tragedie astazi dimineata la Viseu de Jos. Soferul unui BMW a facut prapad pe DN18. In urma…

- David Cassidy, cantareț și vedeta a serialului american de televiziune al anilor ''70 'The Partridge Family'', a murit marți in Florida la varsta de 67 de ani, in urma unei insuficiențe hepatice, a declarat agentul sau citat de AFP.

- Trei muncitori si-au pierdut viata luni seara, dupa ce o porțiune din tavanul minei de piatra din satul Pascani, Criuleni, s-a prabușit peste ei. Doi barbati au murit pe loc, iar unul s-a stins in drum spre spital.

- Un barbat a murit luni dimineata la Comoraste dupa ce casa i-a fost cuprinsa de flacari. Cel mai probabil incendiul a pornit de la o tigara. Pompierii din Oravita au luptat cateva ore cu flacarile, insa echipele de interventie nu au mai putut salva nimic. ”Doua echipaje ale Sectiei de Pompieri Oravita…

- Cantaretul country Mel Tillis, cunoscut pentru piese ca „Ruby, Don’t Take Your Love to Town”, cu o cariera de peste sase decenii si colaborator al lui Kenny Rogers si George Strait, a murit duminica la varsta de 85 de ani.

- Malcolm Young, chitarist si cofondator al formatiei AC/DC, a murit sambata la varsta de 64 de ani, potrivit unul anunt publicat pe pagina de Facebook a trupei, scrie news.ro.Mesajul publicat sambata arata: „Astazi, cu mare durere, AC/DC anunta moartea lui Malcolm Young. Impreuna cu Angus,…

- Tragedie pe DN6.Trei barbati au murit. Tata si fiu morti in timp ce incercau sa salveze soferul unui camion, din judetul Maramures Trei barbati au murit, vineri, intoxicati cu vaporii de alcool pe care i-au inhalat dintr-o cisterna de transport bere, intr-o spalatorie pe marginea DN6, in judetul Caras-Severin.…

- Tragedie pe o sosea din Rusia. 15 oameni au murit si patru au fost raniti intr-un grav accident produs in Republica Mari El. MIcrobuzul in care se aflau victimele a intrat in coliziune cu un camion, la 600 de kilometri de Moscova.

- Rapperul Lil Peep, pe numele lui real Gustav Ahr, a incetat din viata, miercuri dimineata, din cauza unei supradoze de droguri. Acesta tocmai isi lansase in septembrie albumul de debut, "Come Over When You’re Sober (Part One)"

- Un sportiv medaliat la Mondiale a murit in timpul unui antrenament. Schiorul francez David Poisson, medaliat cu bronz in proba de coborare, la Campionatele Mondiale din 2013, a incetat din viata, luni, dupa ce a cazut la un antrenament in Canada.

- Tragedie intr-o familie din Pitesti! Un politist in varsta de 32 de ani s-a stins din viata pe strada, sambata. Conform adevarul.ro, este vorba de Andrei Gottwald, un tanar fost lucrator la Brigada de Combatere a Criminalitatii Organizate (BCCO) Pitesti.

- Caz tragic in Cimislia! Un barbat de 31 de ani a murit, dupa ce un perete din cladirea Consiliului raional Cimislia s-a prabusit peste el. Incidentul a avut loc ieri dimineata in timpul unor lucrari de reparatie la etajul doi al sediului.

- Dionatan Teixeira, care a jucat in careira si pentru Stoke City, ar fi suferit un atac de cord, a anuntat clubul de peste Prut. Teixeira se afla in tara natala, dupa un conflict cu cei de la Sheriff Tiraspol. TRAGEDIE in fotbal. Un jucator de doar 17 ANI s-a prabusit la antrenament si A MURIT…

- In aceasta noapte o masina, parcata pe una din strazile din municipiul Constanta, zona depozitelor din Halta Traian, a luat foc, potrivit Romania Tv. Alertati pompierii au intervenit si au stins focul care cuprinsese autoturismul, un Pegeot 407, dar masina nu mai poate fi folosita. Facem precizarea…

- Tragedie intr-o localitate din Dolj! Un tanar de doar 18 ani a murit dupa o partida de fotbal. Baiatul a cazut secerat chiar in fata blocului. Medicii l-au resuscitat doua ore, dar fara succes.

- Tanarul de 19 ani din Gugesti coborase dintr-un tren si a fost acrosat de un altul, in momentul in care traversa calea ferata, potrivit purtatorului de cuvant al Politiei Vrancea, Paula Enache. Martorii accidentului spun ca baiatul ar fi ascultat muzica la casti si de aceea nu ar fi auzit…

- Antwerp a confirmat decesul prematur al lui Joel Lobanzo, in varsta de doar 17 ani. Potrivit surselor presei belgiene, acesta a suferit un atac de cord. Un international ghanez a murit la 35 de ani. A fost coleg cu Lobont si Mitea, la Ajax Amsterdam Incidentul a avut loc la antrenamentul…

- Tragedie fara margini in Breaza. Un barbat care lucra la un acoperis a murit dupa ce a cazut de pe o schela, de la o inaltime de 6 metri. Un al doilea muncitor, aflat si el pe platforma, se afla in stare grava la UPU Ploeisti. Potrivit ISU Prahova, barbatul decedat avea 36 de ani. Cei doi muncitori…