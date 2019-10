Stiri pe aceeasi tema

- Primaria municipiului Chisinau informeaza ca la intersecția str. Studenților - Calea Orheiului din sectorul Rașcani vor fi amenajate doua benzi de incadrare, destinate fluidizarii circulației rutiere din zona.

- Circulatia trenurilor de metrou pe Magistrala 2 Berceni - Pipera s-a desfasurat cu dificultate luni dimineata, dupa ce unei persoane i s-a facut rau in statia Piata Victoriei, informeaza Metrorex.

- In perioada 25 august, ora 23:00, pana pe 28 august, ora 05:00, va fi sistata circulația traficului rutier pe bd. Ștefan cel Mare și Sfant, tronsonul cuprins intre str. Mitropolit G. Banulescu - Bodoni și str. A.

- Traficul a fost restrictionat pe Soseaua Panduri intre Strada Prof. Doctor Baltazar si Bulevardul Geniului. "In jurul orei 09,10, pe Soseaua Panduri, pe sensul de mers catre Razoare, a avut loc un accident rutier intre un autocamion si un biciclist, in urma caruia biciclistul, un barbat in…

- "Regretam cele intamplate. Au fost anuntate organele de interventie, s-a luat masura de circulatie a trenurilor in sistem pendula si la 8,36 circulatia a revenit la normal. Noi monitorizam fluxul de calatori si in situatia in care constatam ca in anumite portiuni fluxul a crescut suplimentam numarul…

- Circulatia trenurilor de metrou pe Magistrala 1 (Dristor-Pantelimon) se desfasoara cu dificultate joi dimineata, incepand cu ora 7:05, din cauza unei posibile tentative de suicid, informeaza compania printr-un comunicat remis AGERPRES. "Metrorex informeaza ca astazi, 25.07.2019, incepand cu 7:05, circulatia…