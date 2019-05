Traficul de pe aeroportul din Frankfurt a fost dat peste cap de o dronă Traficul a fost oprit intre orele locale 07:27 si 08:18 (05:27 si 06:18 GMT). In total, 143 de decolari si aterizari au fost anulate si 48 de avioane au fost redirectionate spre alte aeroporturi.



Drona, cu un diametru de circa 1 metru 50, a fost observata de mai multi piloti in sudul aeroportului, dupa care nu a mai fost vazuta, permitand reluarea traficului.



In jur de 1.500 de zboruri erau prevazute joia aceasta la Frankfurt. Numarul total de pasageri afectati de intreruperea traficului aerian nu a fost comunicat imediat, insa in jur de 15.000 de pasageri ai companiei germane…

