Trafic îngreunat pe DN13. Accident între un camion și un autoturism Conform reprezentanților Inspectoratului Județean pentru Situații de Urgența Mureș un accident de circulație a avut loc pe Drumul Național 13. Un camion și un autoturism s-au ciocnit in localitatea Chendu. Din fericire nu au fost inregistrate victime. Ciruculația rutiera a fost ingrunata și s-a circulat alternativ pe o singura banda. Drumarii au acționat la fața locului pentru curațarea carosabilului. Poliția rutiera a deschis o ancheta in acest caz și continua cercetarile pentru a vedea cine se face vinovat de producerea accidentului. Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

