Stiri pe aceeasi tema

- In cursul lunii iulie a anului curent, prin contribuția structurilor de specialitate din cadrul Inspectoratului de Politie Județean Alba au fost realizate 2 obiective care privesc siguranța și fluența traficului rutier, fiind adoptate astfel masuri de sistematizare adecvate condițiilor de trafic, activitatea…

- In ultima perioada de timp, pe sectorul de drum: Sebeș – DN1 – Alba Iulia s-au inregistrat valori mari de trafic, in special acestea concentrandu-se in zona podului de peste raul Mureș, unde traficul rutier era agasat, desfașurandu-se cu dificultate din cauza starii necorespunzatoare a parții carosabile…

- Ziarul Unirea Din aceasta noapte incep lucrari de asfaltare la podul peste Mureș, de la intrarea in Alba Iulia. Se pregatește terenul pentru schimbarea rosturilor de dilatație In urmatoarele 2 nopți, traficul va fi restricționat pe cate o banda, in zona podului peste raul Mureș de la intrarea in Alba…

- Inca un postas din Sebes a fost retinut de politisti, dupa ce la domiciliul acestuia s-au gasit si ridicat inscrisuri care atesta faptul ca acesta nu a livrat destinatarilor corespondenta pe care a primit-o in data de 11 iulie, potrivit Agerpres. Potrivit unui comunicat transmis de catre Inspectoratul…

- O zona de agrement cu debarcader va fi amenajata pe malul raului Mures, la Alba Iulia. Proiectul a fost aprobat spre finanțare și intra in procedurile de contractare. Zona de agrement și activitați sportive va fi amenajata pe malul raului Mures, in apropierea podului rutier ce asigura legatura intre…

- Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Salaj desfașoara, in aceasta saptamana, acțiunea ”Truck & Bus”, pentru verificarea activitaților de transport public de persoane și marfuri. ”In perioada 13–19 mai , polițiștii rutieri din cadrul IPJ Salaj desfașoara, la nivel județean, o acțiune pentru reducerea…

- La data de 30 aprilie 2019, in jurul orei 04.00, pe DN1, la kilometrul 375, la ieșire din municipiul Alba Iulia spre Sebeș, o femeie in varsta de 33 de ani, din comuna Șugag, județul Alba, s-a angajat in traversarea drumului prin loc nepermis și fara sa se asigure, imprejurare in care a fost surprinsa…

- Un barbat fara permis si aflat sub influenta alcoolului a fost urmarit de politisti miercuri, in trafic, aproape patru kilometri, pe DN 2 - E 85, dupa ce a refuzat sa opreasca la semnalul unui echipaj de la Serviciul Rutier, a informat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Vrancea potrivit Agerpres.…