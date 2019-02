Stiri pe aceeasi tema

- In timp ce indragostitii din lumea intreaga sarbatoresc joi Valentine's Day, putini se gandesc la mediu. Totusi, in curand ar putea fi nevoiti sa o faca. De la cresterea nivelului marilor care ar putea inunda destinatiile preferate pentru petrecerea lunii de miere pana la modificarea tiparelor…

- In viitor, oceanul s-ar putea sa nu mai aiba aceeasi culoare. Desigur, diferenta nu va fi radical vizibila, dar se va observa prin intermediul senzorilor optici. Conform noului studiu, acesta este un alt semnal de alarma al modului in care incalzirea...

- Liderii a 150 de natiuni si reprezentanti din aproximativ 200 de tari s-au intalnit pentru a incerca sa creeze un plan de salvare a umanitatii de la o catastrofa provocata de schimbarile...

- Agricultura din Romania pare a fi in antiteza cu agricultura din alte state europene. Asta daca ne raportam strict la evaluarile negativiste care se fac la adresa acestui domeniu. Firește ca nu putem nega minusurile pe care le are agricultura, mai ales cand vorbim despre investiții, dar oare teoria…

- Michal Kurtyka, președintele Conferinței de la Katowice, exuberant la sfarșitul a doua saptamani de negocieri privind schimbarile climatice. SURSA: http://enb.iisd.org Negociatorii din 196 de țari participanți la Conferința anuala ONU privind schimbarile climatice (COP24) au ajuns sambata noapte la…

- Romanii considera ca schimbarile climatice sunt in top 3 cele mai mari provocari pentru societate și se arata dispuși sa plateasca mai mult pentru produse fabricate in mod sustenabil, rezulta dintr-un studiu realizat de institutul de cercetare Puls in numele E.ON. Potrivit studiului, unu din patru romani…

- Abordarile actuale ale alimentatiei, agriculturii si mediului sunt nesustenabile si trebuie sa se schimbe, sustin intr-un nou raport stiintific reprezentantii a 130 academii nationale de stiinta si medicina din Africa, Asia, America si Europa – inclusiv Academia Romana – care compun reteaua globala…

- Dezastrele naturale provocate de schimbarile climatice vor provoca daune in valoare de sute de miliarde de dolari in Statele Unite pana la finalul secolului, potrivit unui raport al mai multor instituții federale americane, ce contrazice poziția Administrației Trump in privința protecție mediului,…