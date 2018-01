Toyota Yaris, teste NCAP, 5 stele. Sistemul Toyota Safety Sense la toate modelele

Stiri pe aceeasi tema

- Lansat in prima jumatate a anului trecut, Toyota Yaris 2017 a obținut maximum de 5 stele la cele mai recente teste de siguranța auto Euro NCAP (New Car Assessment Programme) din 2017. Aceasta realizare este o dovada clara a angajamentului Toyota fața de siguranța auto. Astfel, fiecare mașina este echipata…

- Imediat dupa confirmarea Dark Souls Remastered, Bandai Namco a confirmat și Dark Souls Trilogy pentru PlayStation 4. Pachetul include Dark Souls Remastered, Dark Souls II: Scholar of the First Sin și Dark Souls III: The Fire Fades și va sosi prima data in Japonia din 24 mai. In pachet…

- Ceasul inteligent modular BLOCKS ajunge in sfarsit pe piata. Dupa un proiect de succes pe Kickstarter si multe amanari, cei care isi doresc un ceas cu functii „pe gustul lor” il pot acum comanda. Singura veste proasta este legata de pret, intrucat pachetul de baza ofera un dispozitiv destul de modest…

- Romanii cu varsta peste 35 de ani vor fi ajutati sa se angajaze mai usor in tarile UE. Acest lucru este posibil prin intermediul proiectului „Reactivate”. Este vorba un proiect deschis persoanelor aflate in șomaj in varsta de peste 35 de ani și a angajatorilor cu nevoi de recrutare din toate țarile…

- In urma cu cateva luni va spuneam ca va exista un serial animat realizat de A-1 Pictures bazat pe jocul de succes Persona 5, iar acum avem și o data de lansare pentru acesta: aprilie 2018. Atlus a precizat ca serialul va debuta in Japonia și-l va avea in rol principal pe Shibuya, iar actorii…

- Europarlamentarul Laurențiu Rebega și-a lansat ieri, la Predeal, cartea ”Terorism și Contra-terorism in UE. Lecții din trecut”, aparuta la editura Mica Valahie, aceasta fiind prima lucrare publicata de politician. Lansarea a avut loc in cadrul evenimentului intitulat ”Locul Romaniei in Uniunea Europeana”,…

- Pana in luna noiembrie Dacia Sandero a fost comercializata in peste 180.000 de unitati, cifra mai mare decat cea afisata de catre Skoda cu Fabia sau Fiat cu modelul de volum Panda. La o distanta mica de Sandero se afla modelele Citroen C3 si Toyota Yaris care benefeciaza…

- Telekom Romania a semnat cu Primaria Municipiului Alba Iulia un protocol pentru implementarea componentei de Smart Education, ca parte a proiectului pilot de oraș inteligent “Alba Iulia Smart City 2018”. Astfel, compania implementeaza, alaturi de partenerul sau Adservio, un pachet educațional integrat…

- 95% dintre respondentii unui sondaj realizat in cadrul campaniei nationale de informare „杁otul despre Decontarea Directa” considera util un astfel de serviciu suplimentar. Intrebati daca sunt interesati sa cumpere aceasta clauza odata cu urmatoarea polita RCA, 33% dintre respondenti au afirmat ca o…

- Comisia Europeana a prezentat miercuri doua propuneri legislative pentru facilitarea modului in care companiile, in special IMM-urile, isi vand produsele in Europa si pentru consolidarea controalelor efectuate de autoritatile nationale si agentii vamali pentru impiedicarea vanzarii produselor nesigure…

- Masina lansata oficial in anul 2014 se dovedeste un nou esec pentru Opel pentru ca aceasta nu are vanzarile scontate in ciuda pretului de achizitie relativ mic. Modelul a venit pe piata pentru a inlocuit gama Opel Agila construita impreuna cu Suzuki, insa parcursul lui Karl…

- Modelul Hyundai a obtinut calificativul maxim de cinci stele de la organizatia europeana independenta careevalueaza nivelul de siguranta oferit de autovehicule - Euro NCAP. Aceasta distinctie plaseaza noul SUV declasa B in topul celor mai sigure si echipate autovehicule din segmentul din care face…

- De aceasta data noul model Stinger a primit un punctaj maxim si din partea celor de la ANCAP care testeaza masinile pentru piata din Australia. Modelul are un punctaj maxim la toate capitolele indiferent de motorizare, structra de rezistenta a masinii fiind una dintre cele…

- Pentru prima data in istoria evaluarilor Euro NCAP, o masina a obtinut zero puncte la testul de siguranta. Este vorba despre Fiat Punto, un model popular in special in randul celor care isi doresc o masina ieftina, avand in vedere ca pretul de pornire este de 8.318 de euro in tara noastra. In urma evaluarii…

- Noul Duster a obținut doar 37% la capitolul dotari de siguranța, 56% la capitolul siguranța pitonului, 66% la capitolul siguranța pasagerului copil și 71% la capitolul siguranța pasagerului adult. mai multe, pe capital.ro

- In speranța ca va mai limita riscurile, ministerul Comunicațiilor, impreuna cu UNICEF, incearca sa-i invețe pe parinți cum sa-și protejeze copiii in mediul online. Romania are internet de mare putere, cum puține țari din lume mai au. Dar și sute de copii care au acces nelimitat la tehnologia moderna.…

- Frontier Developments anunța ca urmatorul DLC pentru Planet Coaster, cel mai bun joc rollercoaster tycoon-like din ultima decada, va primi noul DLC Adventure Pack in data de 18 decembrie la prețul de 11$. Pachetul va conține decorațiuni precum piramide, temple, caverne, dar și trasee și rollercoastere.…

- Ubisoft a lansat aseara expansiunea Operation White Noise in Rainbow Six: Siege pe PC, PlayStation 4 și Xbox One. Pachetul conține harta The Tower, gratuita pentru toți posesorii jocului, și trei agenți, Dokkaebi, Vigil și Zofia, gratuiți pentru cei care dețin Year 2 Pass și deblocabili de restul prin…

- Lamborghini Urus, SUV-ul anuntat inca din 2012 de marca de lux italiana, a ajuns la momentul lansarii pe piata, pretul orientativ, fara taxe, pentru tarile din Europa, fiind de 171.429 euro. Dat fiind specificul de performanta extrema al marcii, nici SUV-ul Urus nu face exceptie cand vine vorba de specificatii:…

- Norica Nicolai a fost, in aceasta saptamana, la Parlamentul European din Bruxelles, gazda evenimentului de lansare a programului PARTNERS, un proiect inițiat de Consorțiul European de Hemofilie (ECH) și susținut de organizațiile de profil ale pacienților și medicilor din Europa, dar și de reprezentanți…

- ASUS a lansat de curand intreaga gama de produse ZenFone 4, insa pana la generatia ZenFone 5 nu pare sa stea degeaba. Deja a lansat in China modelul Pegasus 4S, primul sau model cu ecran edge-to-edge, iar acum aduce in Rusia un model similar numit ASUS ZenFone Max Plus (M1), care pare sa fie bazat pe…

- Euro NCAP – organismul european independent de certificare a sigurantei automobilelor – a dat publicitatii rezultatele obtinute de zece noi modele, printre care si noile generatii ale SUV-urilor Porsche Cayenne si BMW X3, care au obtinut 5 stele din 5 posibile. Alte sapte noi modele au obtinut 5 stele…

- Unul dintre cele mai populare jocuri sandbox survival de pe Steam, ARK: Survival Evolved, va primi a doua expansiune in data de 12 decembrie, cand Aberration va fi lansat. Aberration va introduce noi dinozauri, crafting și intreg tacamul, dar cel mai important este noul sistem de mobilitate,…

- Specializata in Romania in domeniul Marketing și PR, dar foarte pasionata inca de la o varsta frageda de sport (gimnastica, tenis, volei, dar și alpinism), Andreea Tina Gheorghiu a decis ca, in Londra, sa combine cele doua mari pasiuni și a fondat compania Pro Body Styling, pe care a reușit sa o…

- Toți cei cinci producatori și-au recunoscut implicarea intr-un cartel și au fost de acord sa ajunga la o ințelegere amiabila pentru a soluționa acest caz. Potrivit Agerpres, companiile și-au coordonat prețurile sau piețele, facand schimb de informații confidențiale cu privire la livrarile…

- Jumatate dintre angajații din domeniul IT sunt ingrijorați de siguranța datelor personale Factorii decidenți din domeniul IT din intreaga Europa sunt ingrijorați in legatura cu numarul mare de organizații care pot sa acceseze datele lor personale și, in plus, increderea lor in abilitațile de…

- TAXUD a lansat proiectul pilot „Educația Fiscala Digitala pentru Tineri Europeni”. Europa utilizeaza noi mijloace educationale pentru dezvoltarea spiritului civic. Dand curs unei initiative a Parlamentului European, Directia Generala Impozitare si Uniune Vamala (DG TAXUD) a lansat proiectul TAXEDU -…

- Nu a trecut foarte mult timp de la depistarea problemei cu display-ul noului iPhone X, ca Apple a si lansat un update software care o corecteaza. Cei care si-au cumparat de curand noul varf de gama al companiei, au sesizat la scurt timp ca la un schimb brusc de temperatura, ecranul telefonului nu mai…

- Fostul ministru al Sanatatii in Guvernul Ciolos, Vlad Voiculescu, prezinta cauzele pentru care pacientii romanii sunt inca mai expusi riscului contractarii de infectii intraspitalicesti decat alti europeni. Voiculescu povesteste, astfel, ca tatal sau, care a fost internat des in perioada in…

- Call of Duty WWII se vinde bine, dar a fost lansat cu cateva probleme, iar Sledgehammer Games este conștient de acestea și incearca sa le rezolve. Studioul lucreaza in a extinde serverele dedicate din Europa și Statele Unite pentru versiunile de PlayStation 4 și Xbox One și a lansat un patch…

- Pachetul majoritar de la CSU Craiova ar putea fi cedat catre finanțatorii chinezi care detin Slavia Praga. Acesta ar fi de fapt și adevaratul motiv pentru care Slavia Praga, o echipa fara prestanța in Europa, a fost invitata pentru a face parte din istoria Craiovei. Slavia Praga este o grupare care…

- Conditiile optiunii de transport rutier constau nu numai in gradul de confort asigurat pe parcursul intregii calatorii, cat si in nivelul de siguranta care trebuie sa tinda catre maximum posibil. Imbinand siguranta si confortul cu un raport optim calitate-pret, Viotur pune la dispozitia celor interesati…

- SKODA KAROQ ofera o excelenta siguranța activa și pasiva. Protecția ocupanților adulți a primit un calificativ de 93% in cadrul testului. SKODA KAROQ devine al doilea model al marcii care primește cinci stele Euro NCAP in 2017. Toate cele șapte modele SKODA au obținut cinci stele la acest test. Programul…

- Festivalul UNTOLD este deja un fenomen international si este unul dintre cele mai asteptate evenimente muzicale din Europa. La cea de-a treia editie a festivalului, peste 330.000 de participanti veniti din intreaga lume au trait momente de neuitat și experiențe unice in taramul UNTOLD, alaturi de cei…

- "USR considera ca se impune introducerea acestei interdictii in Constitutie in contextul asaltului asupra Justitiei pe care coalitia PSD-ALDE l-a inceput imediat dupa preluarea puterii cu OUG 13 si care a culminat dupa noua luni cu proiectul de modificare a legilor justitiei ce submineaza independenta…

- Fotocredit: Euro NCAP Euro NCAP a publicat astazi rezultatele celor mai recente teste de siguranța, tot "lotul" compus din opt noi modele oținand calificativul maxim de cinci stele. Astfel, noile Volvo XC60 , Citroen C3 Aircross , Opel Crossland X , Mitsubishi Eclipse Cross , SKODA KAROQ , VW T-Roc…

- Opt noi modele de masini au fost testate de Euro NCAP – organismul european independent de certificare a sigurantei automobilelor. Toate cele opt masini ale caror rezultate au fost anuntate in aceasta transa au 5 stele din 5 posibile: Citroen C3 Aircross, Volkswagen T-Roc, Skoda Karoq, SEAT Arona, Volkswagen…

- Un reputat om de știința german, Barbara Deppert Lippitz, arheolog și probabil cel mai mare expert în aur din Europa, s-a aratat o mare admiratoare a poporului român și a uimit pe toata lumea cu declarațiile ei referitoare la importanta aurului

- * Qualcomm va lansa Snapdragon 845 (procesorul oferit producatorilor de telefoane mobile pentru 2018), in decembrie 2017, in cadrul ”Snapdragon Technology Summit”. Evenimentul va avea loc in perioada 4-8 decembrie, in Maui (Hawaii). ”Lansat” este doar un fel de a vorbi, deoarece chip-ul va intra in…

- Amenzi mai mari, pedepse cu inchisoarea si atributii sporite pentru politisti. Proiect MAI, lansat in dezbatere publica Ministerul Afacerilor Interne a lansat in dezbatere publica un pachet legislativ care are rolul sa intareasca siguranta politistilor si a cetatenilor, a anuntat, joi, in cadrul unei…

- Cu doua zile inainte de lansarea lui iPhone X, Apple vine cu un nou update pentru sistemele sale de operare pentru telefoane si tablete, unul care ar trebui sa rezolve toate problemele de performanta care au fost intampinate in ultimele saptamani, mai ales pe terminalele mai vechi.

- Ittle Dew 2+ va fi lansat pe Switch din 14 noiembrie la prețul de $29.99 / E29,99, a anunțat Nicalis. In Statele Unite va fi disponibil in format retail și digital și doar digital in Europa. Versiunea retail include caseta cu jocul, intrucțiuni și o harta a insulei din joc printata pe o hartie…

- Asociația Româna a Magazinelor Online (ARMO) a publicat versiunea 2017 a ghidului pentru Black Friday, disponibil pe site-ul asociației. Ghidul este adresat retailerilor, dar și clienților cu scopul de a le facilita informarea înaintea celui mai important eveniment de shopping…

- Aeroportul Heathrow din Londra a anuntat duminica lansarea unei anchete interne dupa ce un stick USB care continea documente confidentiale a fost gasit in plina strada, incident care ameninta securitatea celui mai mare aeroport din Europa. Stick-ul a fost gasit de un barbat pe un trotuar,…

- Aeroportul Heathrow din Londra a anunțat, duminica, lansarea unei anchete interne dupa ce un stick USB care conținea documente confidențiale a fost gasit în plina strada, relateaza AFP citata de Agerpres. Acest incident ar amenința securitatea celui mai mare aeroport din Europa.…

- Bandai Namco anunța ca Sword Art Online: Fatal Bullet va fi disponibil in Europa și America de Nord, pe PC, PlayStation 4 și Xbox One, incepand cu 23 februarie 2018. Seria va debuta pe PC incepand cu 27 octombrie, cand Hollow Realisation va fi disponibil. Versiunea PC va fi disponibila pe Steam, pagina…

- Hakuoki: Edo Blossoms, lansat cu numele Hakuoki Shinkai: Hana no Shou in Japonia, va sosi pe PlayStation Vita in Statele Unite și Europa in primavara anului 2018, a anunțat Idea Factory International. Va fi lansat in format digital și retail și va fi compatibil cu PlayStation TV. The post Hakuoki: Edo…