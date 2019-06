Stiri pe aceeasi tema

- „Men in Black: International”, cu Chris Hemsworth, Tessa Thompson, Liam Neeson si Emma Thompson in distributie, a debutat pe primul loc in box office-ul nord-american de weekend cu incasari de peste 28 de milioane de dolari, scrie news.ro.Regizat de F. Gary Gray, noul film al francizei ii…

- Pe afisele cinematografelor americane se anunta in acest sfarsit de saptamana un duel al continuarilor (sequel) cu premiera filmelor 'Men in Black' si 'Shaft', care vor incerca sa profite de momentul de relaxare, inainte de mega-lansare de vineri 21 iunie a mult asteptatului film…

- Chris Hemsworth a decis sa ia o pauza de un an de la actorie pentru ca vrea sa iși petreaca mai mult timp cu familia sa. Actorul australian, in varsta de 35 de ani, care l-a interpretat pe Thor, zeul Fulgerului, in seria „Avengers”, spune ca vrea sa iși puna soția și cei trei copii pe primul plan. Decizia…

- Nimic nu pare sa opreasca Disney, care, dupa "'Captain Marvel' si "Avengers: Endgame", a plasat in acest weekend "Aladdin" pe prima pozitie a box-office-ului nord-american, inaintea unei noi serii de blockbustere asteptate mai tarziu in acest an, informeaza AFP. Adaptat dupa desenul…

- Lungmetrajul "Avengers: Endgame" a doborat mai multe recorduri dupa lansarea sa oficiala de saptamana trecuta, inclusiv pe acela pentru cel mai bun debut din istoria box-office-ului nord-american, potrivit estimarilor publicate duminica de compania specializata Exhibitor Relations, relateaza AFP.…

- Filmul horror ''The Curse of La Llorona'' ("Blestemul femeii care plange"), regizat de Michael Chaves si distribuit de Warner Bros, a debutat pe primul loc in box-office-ul nord-american, potrivit estimarilor publicate duminica de compania de specialitate Exhibitor Relations, relateaza…

- Noua versiune cu personaje in carne si oase a clasicului Disney "Dumbo" s-a instalat pe prima pozitie a box-office-ului nord-american in primul sau week-end de prezenta in cinematografe, fara a obtine insa incasarile asteptate, potrivit cifrelor provizorii publicate duminica de catre compania de…

- Filmul horror "Us", cu Lupita Nyong'o in rolul principal, a intrat in forta pe prima pozitie a box-office-ului american, potrivit cifrelor provizorii publicate duminica de compania de specialitate Exhibitor Relations si citate de AFP. Amplasata in peisajul emblematic al plajei din Carolina de Nord,…