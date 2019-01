Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul general al Guvernului, Toni Grebla, a declarat ca nu l-au convins argumentele invocate de presedintele Klaus Iohannis in scrisorile prin care isi motiveaza refuzul numirii ministrilor la Transporturi si Dezvoltare. Grebla a sustinut ca Guvernul are in momentul de fata doua variante: fie merge…

- „Motivele” președintelui "ar fi putut fi scrise de orice candidat la o facultate de Drept in 10 minute de dupa decizie, nu la o luna de zile dupa". Secretarul general al Guvernului, Toni Grebla, spune ca nu l-au convins argumentele invocate de președintele Klaus Iohannis in scrisorile prin care iși…

- Secretarul general al Guvernului, Toni Grebla, a declarat joi, la Antena 3, ca va reacționa dupa ce președintele Klaus Iohannis a opinat ca propunerile Vasilescu la Dezvoltare si Draghici la Transporturi nu fac...

- Secretarul general al Guvernului, Toni Grebla, a declarat luni ca prin actiunile sale presedintele Klaus Iohannis a incalcat prevederile Constitutiei, astfel incat ar exista motive constitutionale pentru a fi declansata procedura de suspendare a acestuia din functie, insa politic "lucrurile sunt…

- CCR a admis, miercuri, sesizarea Guvernului cu privire la existența unui conflict juridic între Guvern și președintele Klaus Iohannis, referitor la remanierea guvernamentala. În ședința CCR de miercuri, parțile implicate în conflict și-au susținut punctele de vedere. CCR…

- Secretarul general al Guvernului, Toni Grebla, a declarat joi, pentru ȘTIRIPESURSE.RO, ca &"nu mai este cazul&" unei soluții de avarie a Guvernului în cazul remanierii în sensul propunerii unui ministru interimar la Transporturi.

- Secretarul general al Guvernului, Toni Grebla, a declarat joi, pentru ȘTIRIPESURSE.RO, ca „nu mai este cazul” unei soluții de avarie a Guvernului in cazul remanierii in sensul propunerii unui ministru interimar la Transporturi.„In cazul de fața premierul a facut propunerea de numire a unui…

- Secretarul general al Executivului, Toni Grebla, reprezentantul Guvernului la dezbaterea CCR pe sesizarea privind formarea completelor de 5 judecatori, a spus in ședința ca au fost facute in afara legii completele de la instanța suprema, scrie Mediafax.„Refuzul ICCJ de a aplica prevederile…