- Un nou focar de pesta porcina africana a fost confirmat in localitatea Cilibia, 14 animale fiind sacrificate pana in prezent, a anuntat marti, in cadrul sedintei Centrului Local pentru Combaterea Bolilor...

- Comitetul Local pentru Combaterea Bolilor a depus o plangere penala la Parchetul de pe langa Tribunalul Buzau, membrii Comitetului Local pentru Combaterea Bolilor suspectand doi buzoieni ca au favorizat raspandirea virusului pestei porcine africane in zona Padina – Caldaraști. Se pare ca cei doi ar…

- Virusul pestei porcine africane continua sa se extinda, in judetul Buzau fiind inregistrate aproape 50 de focare active. Dupa ce a fost confirmata prezenta virusului intr-o gospodarie din Amaru, prefectul Buzaului a convocat in sedinta pe membrii Centrului Local pentru Combaterea Bolilor (CLCB) Buzau,…

- Autoritațile județului Buzau nu vor recurge la uciderea in masa a porcilor din zona focarelor de pesta porcina africana, deși extinderea virusului pare de nestapanit la acest moment. Decizia a fost luata in ședința de marți a Centrului Local pentru Combaterea Bolilor, insa nu este pentru prima data…

- A fost confirmata prezența virusului Pestei Porcine Africane la porcul domestic in 6 noi gospodarii din Margineanu-com. Mihailești (2), Padina (3) și Caldaraști – Pogoanele (1). Gospodariile respective au fost plasate sub supraveghere oficiala, s-a realizat dezinfecția, au fost aplicate masuri de restricție…

- In ultimele zile, a fost confirmata prezenta virusului Pestei Porcine Africane la porci domestici din patru gospodarii particulare din Caldarasti si alte trei din satul Margineanu, comuna Mihailesti.

- Judetul Timis este iarasi sub amenintare pestei porcine africane. In judetul Arad au aparut noi cazuri, iar Centrului Local pentru Combaterea Bolilor din judetul nostrum s-a intalnit pentru a lua toate masurile necesare evitarii aparitiei bolii. The post In Timis exista din nou pericol de pesta porcina…

- Prefectul Eva Georgeta Andreaș a condus, astazi, o ședința a Centrului Local pentru Combaterea Bolilor, convocata ca urmare a apariției unor cazuri de imbolnavire și mortalitate la specia suina (pesta porcina africana) in județul Arad, la limita cu județul Timiș. In urma informaților primite, Direcția…