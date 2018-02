The Humans, Teodora Dinu si Dora Gaitanovici au castigat a cincea semifinala a selectiei nationale Eurovision

Stiri pe aceeasi tema

- The Humans, Teodora Dinu si Dora Gaitanovici s-au calificat, duminica seara, in finala selectiei nationale Eurovision, dupa ce au participat in ultima semifinala care a avut loc la Sighisoara.

- Ultimii 3 finalisti pentru selectia nationala Eurovision Ultima semifinala a selectiei nationale pentru Eurovision s-a încheiat cu putin timp în urma, la Sighisoara. Cei 12 concurenti au cântat pe scena unde, în urma cu aproape noua decenii, George Enescu sustinea…

- The HUMANS, Teodora Dinu si Dora Gaitanovici s-au calificat, duminica seara, in finala Eurovision Romania, ce va avea loc in 25 februarie, in urma celei de-a cincea semifinale care a avut loc la Sighisoara. Din cele 12 piese, juriul a decis acordarea a 58 de puncte pentru The HUMANS cu…

- EUROVISION ROMANIA LIVE VIDEO TVR. 'Ne-am dorit sa organizam ultima semifinala Eurovision la Sighisoara, pentru a reaminti telespectatorilor TVR cultura si istoria acestui oras si potentialul pe care il are", a afirmat directorul general intermediar al TVR, Doina Gradea. EUROVISION ROMANIA…

- Ultima semifinala a selectiei nationale pentru Eurovision are loc in aceasta seara la Sighisoara. Dupa premiera de saptamana trecuta, cand spectacolul s-a desfasurat in Salina de la Turda, organizatorii promit un spectacol de lumini si grafica intr-un spatiu inedit, pe scena unde, in urma cu aproape…

- Ultima din cele cinci semifinale ale Selectiei Nationale Eurovision, in cadrul careia vor concura 12 piese, va avea loc, duminica seara, la Sighisoara, in Sala de spectacole „Mihai Eminescu”. ‘Ne-am dorit sa organizam ultima semifinala Eurovision la Sighisoara, pentru a reaminti telespectatorilor TVR…

- Ultima dintre cele cinci semifinale ale selectiei nationale Eurovision, in cadrul careia vor concura 12 piese, va avea loc, duminica seara, la Sighisoara, in Sala de spectacole "Mihai Eminescu", anunta Agerpres. 'Ne-am dorit sa organizam ultima semifinala Eurovision la Sighisoara, pentru a reaminti…

- Cei 60 de semifinalisti care au intrat in selectia nationala Eurovision Romania 2018 au fost anuntati de membrii juriului concursului muzical. Anul acesta selectia nationala a concursul Eurovision a fost structurata in cinci semifinale acestea fiind organizate la Focsani , Timisoara , Craiova , Turda…

- Ultima din cele cinci semifinale ale Selectiei Nationale Eurovision, in cadrul careia vor concura 12 piese, va avea loc, duminica seara, la Sighisoara, in Sala de spectacole Mihai Eminescu.Potrivit TVR, va fi spectacol de lumini si grafica de la cei peste 100 de mp de ecrane LED si 380 de mp de cortine…

- Doar o zi ne mai desparte de spectacolul Eurovision Romania de la Sighișoara. In decorul incarcat de istorie al cetatii medievale, artistii se pregatesc pentru ultimul show din semifinala Selectiei Nationale. Laura Fronoiu a dat detalii la Telejurnal despre spectacolul de maine seara.

- Dupa premiera de la show-ul precedent, când concursul s-a desfasurat la 90 de metri sub pamânt, în Salina Turda, duminica, participantii la concurs vor cânta pe scena unde, în urma cu aproape noua decenii, George Enescu sustinea un concert memorabil. În…

- Show-ul care va avea loc duminica in Sighisoara este ultimul inainte de mare finala Eurovision Romania 2018, iar concurentii vor canta pe scena unde, in urma cu 90 de ani, stralucea marele George Enescu.

- Trupa Directia 5 va sustine un recital in calitate de invitata la ultima semifinala a selectiei nationale pentru Eurovision Song Contest 2018, care va avea loc duminica la Sala de spectacole „Mihai Eminescu” din Sighisoara.Citeste si: ALERTA - Ministrul Justitiei anunta la ora 17 DECIZIA privind…

- Seria semifinalelor Eurovision Romania se va incheia duminica, la Sighisoara, cu un nou spectacol-concurs in care vor intra 12 piese, iar concurentii vor canta pe scena unde, acum aproape 90 de ani, a concertat George Enescu, a anuntat, joi, Televiziunea Romana. "Sala de spectacole 'Mihai…

- Televiziunea Euronews a realizat un material despre semifinala Eurovision din Salina Turda. Jurnalistii au sustinut ca muzicienii romani „au facut istorie”. Acestia au gasit legatura dintre competitia de la Turda si concursul muzical de la o televiziune concurenta - Pro TV.

- „Duelul” castigatorilor Eurovision de la Salina Turda continua. Fiecare dintre finalisti mizeaza pe originalitate si mesaje de impact. Marea batalie se va da insa in finala de la Bucuresti, cand publicul va decide piesa castigatoare.

- Ultima din cele cinci semifinale ale Selectiei Nationale Eurovision, in cadrul careia vor concura 12 piese, va avea loc la Sighisoara, la sfarsitul acestei saptamani, in Sala de spectacole 'Mihai Eminescu'.

- Semifinala concursului muzical Eurovision 2018 are loc in premiera sub pamant. Duminica, 11 februarie, artiștii din Romania promovați in aceasta etapa vor susține un spectacol cum nu s-a mai vazut, la 90 de metri adancime. Artistii vor urca pe scena amplasata in mina Rudolf, intr-un decor natural grandios,…

- Finala Eurovision 2018: Castigatorii celei de-a treia semifinale a Selectiei Nationale Eurovision 2018 au fost alesi duminica seara, in cadrul evenimentului care a avut loc pe scena Teatrului „Marin Sorescu” din Craiova. In competitie au intrat 12 piese, iar juriul format din Marian Ionescu, Ilinca…

- Erminio Sinni & Titziana Camelin, Xandra si Vyros au fost desemnati castigatorii celei de-a treia semifinale a selectiei nationale pentru Eurovision Song Contest 2018, care a avut loc duminica seara la Craiova. Artistii s-au calificat in finala cursei pentru reprezentarea Romaniei pe scena de…

- „Trebuie sa contribuim cu totii la promovarea artistilor nostri in concursul international. Echipa TVR a inceput deja pregatirile pentru competitia din Lisabona, astfel incat reprezentantii Romaniei sa beneficieze de toate resursele necesare unei participari cat mai bune", a spus Doina Gradea, in…

- Interpreta moldoveana Carolina Gorun va concura la sfarsitul saptamanii in cea de a treia semifinala a selectiei nationale pentru Eurovision Romania. Conationala noastra participa cu piesa "Reach Out for the Stars".

- Dupa semifinala de duminica de la Timisoara, artistul poate spera la o noua participare pe scena marelui Eurovision, de data aceasta in Portugalia. Uite cu cine se bate pe locul din finala. Dat fiind numarul mare de participanti inscrisi, TVR organizeaza anul acesta nu mai putin de 5 seminifinale. In…

- Piesa care va reprezenta tara noastra la Eurovision 2018 intra in a doua semifinala a concursului, in prima parte a show-ului de la 10 mai, informeaza NOI.md. Totodata, in prima parte, din cea de-a doua semifinala vor evolua pe scena concurenții din Australia, Rusia, Serbia, Danemarca, Romania, Norvegia,…

- Reprezentantul Moldovei la Eurovision 2018 va evolua in cea de-a doua semifinala a ediției de la Lisabona, care va avea loc in data de 10 mai. Anunțul a fost facut in urma unei trageri la sorți desfasurate in capitala portugheza.

- Cea de-a doua semifinala a concursului Eurovision Romania, desfasurata aseara la Sala 2 a Teatrului National din Timisoara, a avut parte de recitaluri sustinute de Ricardo Caria, Neda Ukraden, Lavinia Raducanu si Cargo. Juriul format din Marian Ionescu, Ilinca Bacila, Nicu Patoi, Liliana Stefan si Viorel…

- Adolescenta de 16 ani, eleva a unui colegiu din Targu Jiu, calificata in semifinalele Eurovision, va intra in concurs pe 4 februarie, la Craiova. Este vorba de Elena Hasna, cea care cu patru ani in urma castiga premiul d...

- Pregatirile pentru al doilea show din Selecția Naționala Eurovision au inceput in Sala 2 a Teatrului Național din Timișoara. Actrița Diana Dumitrescu, prezentatoarea Eurovision 2018, a vorbit in emisiunea Perfect Imperfect despre pregatirile pentru spectacolul de duminica dar și despre misiunea…

- Consiliul Local (CL) al municipiului Craiova a votat, ieri, in unanimitate, alocarea de la bugetul local a sumei de 190.379 de lei (41.000 de euro) pentru organizarea, in Banie, a uneia din cele cinci semifinale ale concursului de muzica ușoara ...

- Argeseanul Johnny Badulescu a intrat in cursa pentru a reprezenta Romania la concursul de muzica Eurovision, competitie ce se va desfasura in luna mai a acestui an la Lisabona in Portugalia. Acesta a intrat in concurs in prima semifinala a selectiei nationale, numai ca nu a reusit sa prinda un loc…

- Alexia & Matei, Eduard Santha din Carei si Echoes sunt primii finalisti alesi de juriul Eurovision Romania 2018, format din Marian Ionescu, Ilinca Bacila, Nicu Patoi, Liliana Stefan si Viorel Gavrila. Duminica seara, pe TVR 1, a avut loc prima semifinala a Selectiei Nationale Eurovision 2018, de la…

- Alexia & Matei, Echoes si Eduard Santha sunt primii finalisti in cursa pentru reprezentarea Romaniei la Eurovision Song Contest 2018, care va avea loc la Lisabona. Artistii au fost desemnati de juriul selectiei nationale, in urma primei semifinale a concursului, care a avut loc duminica seara…

- Prima semifinala a concursului Eurovision s-a desfașurat aseara, la Teatrul Municipal Mr. Gh. Pastia. Cantareața Luminița Anghel a deschis spectacolul cu piesa „Hora din Moldova“. Alaturi de ea, pe scena au fost dansatorii de la „Ansamblul folcloric Țara Vrancei“. Pentru ca s-a vrut a fi un eveniment…

- Incepe seria spectacolelor selectiei nationale Eurovision. In acest an se vor desfasura cinci preselectii pentru finala, in cinci localitati diferite. Prima confrunatre are loc, astazi, la Focsani, in urma careia vor fi alesi primii trei finalisti. Doina Gradea, directorul general al TVR: “Am ales cinci…

- Maine dam startul unirii prin muzica, in direct, de la Focsani. Pregatirile pentru prima semifinala a Selectiei Nationale Eurovison sunt pe ultima suta de metri. Organizatorii promit un spectacol la superlativ.

- Primii trei semifinalisti ai selectiei nationale Eurovision 2018 vor fi stabiliti duminica, show-ul, care va avea loc la Teatrul Municipal "Maior Gheorghe Pastia" din Focsani, urmand sa fie transmis in direct pe TVR 1, TVRi, TVR Moldova si TVR +, de la ora 21.00, informeaza Televiziunea Romana.

- Ilinca Bacila și Alex Florea au reusit sa aduca Romaniei locul 7 dupa finala Eurovision 2017, cea mai buna performanta din ultimii sapte ani. Cu toate acestea, solista de 19 ani a povestit, intr-un interviu exclusiv pentru Click!, cat de greu i-a fost si ce motive au determinat-o sa nu mai concureze…

- Una dintre concurentele de anul acesta de la Eurovision este Teodora Dinu cu piesa "Fly". Obișnuita cu premiile la concursuri naționale și internaționale, Teodora nu se afla la prima participare la Selecția Naționala.

- The Humans lanseaza astazi “Goodbye”, piesa cu care trupa s-a calificat in semifinala concursului Eurovision 2018. Din cei 60 de artisti calificati in semifinala concursului Eurovision 2018, piesa celor de la The Humans a incantat juriul, primind cel mai mare punctaj. O piesa cu un puternic mesaj social,…

- Dupa prima incercare de anul trecut, buzoianca Dora Gaitanovici s-a inscris din nou la selectia nationala a concursului Eurovision cu o compozitie proprie. Considerata una dintre cele mai promitatoare tinere artiste din muzica romaneasca, Dora a reusit sa se califice in semifinala concursului cu piesa…

- La sfarsitul anului trecut, juriul a anuntat cei 60 de semifinalisti care vor intra in Selectia Nationala Eurovision Romania 2018. Dupa ascultarea celor 72 de melodii validate, juriul a avut dificila sarcina de a alege piesele care vor concura pentru un loc pe scena Eurovision din Lisabona. Marian Ionescu,…

- Cei 60 de semifinalisti care vor intra in selectia nationala Eurovision Romania 2018 au fost anuntati de membrii juriului concursului muzical, informeaza Televiziunea publica. Dupa ascultarea celor 72 de melodii validate, juriul a avut dificila sarcina de a alege piesele care vor concura pentru un loc…

- Mihai Traistariu si Eduard Santha se numara printre artistii care vor canta doua dintre cele 60 de cantece selectate in semifinala Eurovision Romania, informeaza un comunicat al Televiziunii Romane transmis vineri AGERPRES. Cele 60 de melodii au fost selectate din 72 validate de juriul format din: Marian…

- Mihai Traistariu si Eduard Santha se numara printre artistii care vor canta doua dintre cele 60 de cantece selectate in semifinala Eurovision Romania, informeaza un comunicat al Televiziunii Romane transmis vineri AGERPRES. Cele 60 de melodii au fost selectate din 72 validate de juriul…

- Tânara clujeanca Ilinca Bacila face parte din juriul pentru selecția naționala a concursului Eurovision 2018.Astfel, Marian Ionescu, Ilinca Bacila, Nicu Patoi, Liliana Stefan si Viorel Gavrila sunt membrii juriului care vor alege, la aceasta editie a Selectiei Nationale, semifinalistii…

- Organizatorii Eurovision Romania 2018 au anuntat cei cinci membrii ai juriului care vor alege semifinalistii Selectiei Nationale, printre care se numara si Ilinca Bacila, care a reprezentat Romania la Eurovision 2017, alaturi de Alex Florea, concurent si anul acesta.

- Vedete autohtone, printre care Feli, Jukebox, Eduard Santha sau Xandra, dar si compozitori din strainatate – Suedia, Belgia, Italia, Spania si Republica Moldova - concureaza pentru a reprezenta tara noastra la urmatoarea editie a Eurovision, informeaza tvr.ro. In preselectie s-au inscris si…