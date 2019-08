Stiri pe aceeasi tema

- Au fost momente de teroare la Sydney, unde un tanar inarmat cu un cutit a atacat mai multi oameni pe strada. Va avertizam ca urmeaza imagini care va pot afecta emotional! Suspectul in varsta de 20 si ceva de ani a ucis o femeie si a ranit alta. Apoi a continuat sa semene teroare pe strazi. Cand s-a…

- Un film intrat in posesia GdS arata cum un barbat in bustul gol si descult se plimba nestingherit prin mall-ul din Craiova cu un cutit la brau. Barbatul este filmat in timp ce merge printre oamenii aflati la cumparaturi. La un moment dat, acesta este observat de un alt barbat, politist la sectia 3 aflat…

- Ziarul Unirea Inarmat cu un cuțit de bucatarie, un tanar s-a “razbunat” pe roțile unui autoturism. Acesta va da socoteala pentru faptele sale Folosind un cuțit de bucatarie, un tanar din Șona s-a napustit asupra celor 4 roți de la o mașina parcata pe o strada din localitatea Biia. Acum, acesta este…

- Un accident grav a avut loc in municipiul Motru. Un adolescent in varsta de 17 ani și-a gasit sfarșitul strivit de ATV. Chiar daca a fost transportat la spitalul din Craiova, medicii nu au mai putut face nimic pentru acesta. „Din cercetarile efectuate de politisti, a reiesit faptul ca, un tanar, de…

- Aseara, pe Arena Nationala s-a disputat partida dintre Dinamo Bucuresti si CSU Craiova, programata in etapa a doua a Ligii l de fotbal, incheiata cu victoria oltenilor, scor 0-2 (0-1), insa evenimentul sportiv a picat in planul secund.

- Un tanar in varsta de 18 ani care nu deține permis de conducere a furat o autoutilitara pe care a condus-o, baut fiind, pe strazile Timișoarei. „La data de 26 iunie a.c., in jurul orelor 02.30, polițiștii Secției 1 Urbane Timișoara au oprit pentru control pe strada Proclamației din municipiu, o autoutilitara,…

- Alireza Shir Mohammad Ali, prizonier politic iranian, incarcerat la Marele Penitenciar Central din Teheran (Fashafoyeh Prison), a fost asasinat de alti doi prozonieri, chiar intre zidurile inchisorii.

- Conform ISU Dobrogea, la misiunea de salvare din statiunea Mamaia a fost mobilizat pentru cautari echipajul unei ambarcatiuni de salvare TARGA, o motocicleta SMURD, o ambulanta pentru terapie intensiva mobila SMURD si o grupa de sprijin alcatuita din 15 scafandri militari. Potrivit autoritatilor,…