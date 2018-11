"Nu am pus, nu pun si nici nu voi pune vreodata in discutie cele patru libertati fundamentale pe care se bazeaza Uniunea Europeana: libera circulatie a persoanelor, a marfurilor, a serviciilor si a capitalurilor. Dar daca o problema nu este discutata la nivel european, toate celelalte state membre considera ca lucrurile sunt perfecte. Astfel, din Romania au plecat sute de mii de tineri catre alte state, efectele fiind oportunitati de dezvoltare diminuate, iar economia tarii noastre fiind afectata. Aceste declaratii au fost facute in contextul in care Romania se confrunta cu o criza acuta de…